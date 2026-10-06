HVALILI TAČIJA, KUDE BARDELU: Istraživački sajt pokušava da diskrediduje lidera Nacionalnog okupljanja
LIDERI francuske suverenističke stranke Nacionalno okupljanje ponovo su na meti pokušaja diskreditacije.
Sve se događa u okviru predsedničke predizborne kampanje koja se zahuktava pred glasanje na proleće sledeće godine.
Istraživački sajt Medijapar, koji je u Francuskoj do sada razotkrio mnoge afere, objavio je članak o predsedniku ove stranke Žordanu Bardeli u kome se prenosi da je Bardela, navodno, 2013. godine, preko društvenih mreža ispoljio antisemitske stavove. Sadašnji predsednik Nacionalnog okupljanja tada je imao 17 godina i nedavno pre toga pristupio je stranci.
Žordan Bardela, kao i istorijska liderka ove partije Marin Le Pen, odlučno pobijaju ove optužbe, ističući da je reč o montiranom materijalu.
– Reč je o manipulaciji krajnje levičarskog lista – kaže za “Novosti” portparol Nacionalnog okupljanja Andreja Kotarac.
Jedan od osnivača Medijapara je, inače, novinar Edvi Plenel.
– Edvi Plenel je mnogo puta grešio. Na primer, dok je bio na čelu “Monda”, hvalio je Hašima Tačija. A on je pre nekoliko dana osuđen za ratne zločine, mučenja, ubistva i proizvoljna pritvaranja – poručio je Kotarac, gostujući na više televizija.
Medijapar je u međuvremenu otišao korak dalje i objavio ono što predstavlja kao dokaze autentičnosti spornih poruka. Redakcija navodi da je došla do prepiske preko dve osobe iz Bardelinog tadašnjeg okruženja, a da je jedna od njih od Mete zatražila arhivu svojih podataka sa Fejsbuka. Prema Medijaparu, tako izvučena prepiska omogućava da se utvrde datum poruka, činjenica da naknadno nisu menjane i da je sagovornik u sistemu Fejsbuka zaveden kao Žordan Bardela.
Bardela je objavljene elemente nazvao “grubim montažama” i najavio da će, uz već podnetu tužbu za klevetu, podneti i tužbu zbog falsifikovanja i upotrebe falsifikata. Marin Le Pen je stala uz predsednika stranke, ocenjujući čitavu aferu kao pokušaj političke destabilizacije.
Slučaj je posebno osetljiv za Nacionalno okupljanje jer se pojavljuje u trenutku kada stranka nastoji da definitivno raskine sa antisemitskim nasleđem koje su njeni protivnici decenijama vezivali za njenog osnivača Žan-Marija Le Pena.
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