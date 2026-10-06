Umro Radoslav Raša Karaklajić

Radoslav Raša Karaklajić, nekadašnji odbojkaški reprezentativac, preminuo je u 82. godini u Beogradu, objavio je Odbojkaški savez Srbije.

Foto: Odbojakški savez Srbije

Radoslav Karaklajić (1945 – 2026) bio je odbojkaš Partizana tokom čitave igračke karijere. Sa crno-belima je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1977/1978, kao i dve titule pobednika Kupa Jugoslavije 1971. i 1974.

Takođe, bio je trener Partizana dve sezone, od 1985. do 1987, a po završetku trenerske karijere bio je direktor stadiona JNA dvadesetak godina.

Karaklajić je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Izimiru 1971. i bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu 1972. u Sofiji.

Raša Karaklajić sahranjen je na beogradskom groblju Lešće, objavio je OSS.