Ostali sportovi

Umro Radoslav Raša Karaklajić

М.П.

06. 10. 2026. u 13:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Radoslav Raša Karaklajić, nekadašnji odbojkaški reprezentativac, preminuo je u 82. godini u Beogradu, objavio je Odbojkaški savez Srbije.

Умро Радослав Раша Караклајић

Foto: Odbojakški savez Srbije

Radoslav Karaklajić (1945 – 2026) bio je odbojkaš Partizana tokom čitave igračke karijere. Sa crno-belima je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1977/1978, kao i dve titule pobednika Kupa Jugoslavije 1971. i 1974.

Takođe, bio je trener Partizana dve sezone, od 1985. do 1987, a po završetku trenerske karijere bio je direktor stadiona JNA dvadesetak godina.

Karaklajić je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Izimiru 1971. i bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu 1972. u Sofiji.

Raša Karaklajić sahranjen je na beogradskom groblju Lešće, objavio je OSS.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Izdao Srbiju, a sada i oca!
Fudbal

0 1

Izdao Srbiju, a sada i oca!

Reprezentativac Mađarske i fudbaler Liverpula, Miloš Kerkez, našao se u centru nezapamćenog političko-sportskog skandala nakon utakmice između Mađarske i Ukrajine.

06. 10. 2026. u 13:03 >> 13:05

Politika
Tenis
Fudbal
Politički potres u Španiji: Sančez raspisao izbore, odluka stigla posle poraza u parlamentu

Politički potres u Španiji: Sančez raspisao izbore, odluka stigla posle poraza u parlamentu