Rukometna revolucija: Ukida se igra "sedam na šest"

Međunarodna rukometna federacija (IHF) sprema radikalan potez koji bi mogao potpuno da transformiše moderni rukomet.

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Jedno od najmoćnijih taktičkih oružja savremenih trenera – igra "sedam na šest", odnosno izvlačenje golmana radi uvođenja dodatnog igrača u napadu – nalazi se pred ukidanjem ili drastičnim ograničenjem.

Filip Bana, predsednik Francuskog rukometnog saveza (FFHB) i potpredsednik IHF-a, potvrdio je da se unutar Svetske rukometne kuće uveliko vodi ozbiljna rasprava o promeni ovog pravila.

Prema njegovim rečima, već u januaru sledeće godine Veće IHF-a bi trebalo da raspravlja o pokretanju velikog eksperimenta. Plan je da se nova, restriktivnija pravila premijerno testiraju na svetskim prvenstvima za mlađe kategorije i juniore 2027. godine.

Ova tema bila je glavni fokus brojnih svetskih trenera i rukometnih stručnjaka koji su se okupili u Kairu tokom nedavno završenog Svetskog klupskog prvenstva. Među glasnima u raspravi bio je i legendarni trener Talant Dušebajev, kao i mnogi drugi stratezi kojima je igra sa sedam igrača u polju postala nezaobilazan deo taktike.

Uvođenje pravila koje dozvoljava brzu izmenu golmana za igrača bez posebnog markera donelo je veliku promenu u proteklih nekoliko godina. Ekipe su dobile mogućnost da kreiraju konstantnu brojčanu prednost u napadu, ali i da potpuno anuliraju hendikep kada imaju isključenog igrača.

Čelnici IHF-a smatraju da je ovo pravilo otišlo u smeru koji narušava samu srž i logiku rukometne igre. Filip Bana je otvoreno ukazao na ključne probleme koje trenutni sistem donosi:

Obezvređivanje kazne: Igra "7 na 6" praktično poništava uticaj dvominutnog isključenja, jer ekipa u napadu i dalje može da igra u formaciji "6 na 6", čime se gubi smisao defanzivne prednosti za tim koji se odbranio po pravilima.

Narušavanje ravnoteže i taktike: Rukomet se sve više svodi na matematičko pronalaženje viška u statičnim napadima, čime se gubi na dinamici i individualnoj kreativnosti.

Atraktivnost protiv logike: Sve češći šutevi preko celog terena na prazan gol, iako atraktivni za publiku, prema mišljenju čelnika federacije remete sportsku ravnopravnost na terenu.

Važno je napomenuti da IHF još uvek nije doneo definitivnu odluku o trajnom ukidanju. Ideja čelnih ljudi je da se kroz testni period 2027. godine na juniorskim takmičenjima detaljno analiziraju sve posledice ove reforme.

Nakon toga, stručne komisije će proceniti da li će se igra "sedam na šest" potpuno zabraniti, dodatno ograničiti (na primer, dozvoliti samo u određenim fazama meča ili zadržati stare markere za igrače-golrane) ili pak vratiti na sadašnji oblik.

Jedno je sigurno – moderni rukomet se nalazi na prekretnici, a naredne godine pokazaće u kom smeru će se razvijati ovaj sport.



