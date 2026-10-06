Košarka

Zvezda i Partizan zanemeli nakon najnovijih vesti iz sveta košarke

М.П.

06. 10. 2026. u 09:28

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Šokantne vesti stižu sa sudbonosnog sastanka deoničara Evrolige na jezeru Komo, gde je NBA liga postavila brutalan ultimatum koji direktno uništava snove večitih rivala o dugogodišnjim licencama!

Звезда и Партизан занемели након најновијих вести из света кошарке

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako prenosi italijanska "Gazeta delo Sport", najjača košarkaška liga sveta ponudila je ujedinjenje i istorijsku saradnju Evroligi, ali pod jednim, izuzetno surovim uslovom – takmičenje mora ostati zatvoreno na sadašnjih 13 klubova osnivača i nema nikakvog proširenja.

Ova neočekivana ucena iz Amerike znači da ambiciozni projekat proširenja na 24 ekipe i stvaranje novih franšiza momentalno propada, a Crvena zvezda i Partizan automatski gube šansu za dobijanje trajnog statusa u eliti, iako su do ovog trenutka važili za apsolutne favorite zbog navijača i stabilnosti.

NBA liga zahteva da pravo glasa i sigurno učešće zadrže samo odabrani, poput Reala, Barselone, Olimpijakosa i Milana.

Da stvar bude još gora, Amerikanci već imaju spreman rezervni plan u vidu "NBA Evropa" lige koja kreće od naredne sezone.

Čelnici su već dostavili spisak metropola u kojima žele svoje timove – uključujući London, Pariz, Madrid i Berlin – dok je Beograd potpuno precrtan i izostavljen sa košarkaške mape budućnosti.

Večiti rivali se sada nalaze pred zidom, jer bi prihvatanje ove ponude značilo njihovo trajno izbacivanje iz planova za evropsku elitu.
 

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