Zvezda i Partizan zanemeli nakon najnovijih vesti iz sveta košarke

Šokantne vesti stižu sa sudbonosnog sastanka deoničara Evrolige na jezeru Komo, gde je NBA liga postavila brutalan ultimatum koji direktno uništava snove večitih rivala o dugogodišnjim licencama!

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Kako prenosi italijanska "Gazeta delo Sport", najjača košarkaška liga sveta ponudila je ujedinjenje i istorijsku saradnju Evroligi, ali pod jednim, izuzetno surovim uslovom – takmičenje mora ostati zatvoreno na sadašnjih 13 klubova osnivača i nema nikakvog proširenja.

Ova neočekivana ucena iz Amerike znači da ambiciozni projekat proširenja na 24 ekipe i stvaranje novih franšiza momentalno propada, a Crvena zvezda i Partizan automatski gube šansu za dobijanje trajnog statusa u eliti, iako su do ovog trenutka važili za apsolutne favorite zbog navijača i stabilnosti.

NBA liga zahteva da pravo glasa i sigurno učešće zadrže samo odabrani, poput Reala, Barselone, Olimpijakosa i Milana.

Da stvar bude još gora, Amerikanci već imaju spreman rezervni plan u vidu "NBA Evropa" lige koja kreće od naredne sezone.

Čelnici su već dostavili spisak metropola u kojima žele svoje timove – uključujući London, Pariz, Madrid i Berlin – dok je Beograd potpuno precrtan i izostavljen sa košarkaške mape budućnosti.

Večiti rivali se sada nalaze pred zidom, jer bi prihvatanje ove ponude značilo njihovo trajno izbacivanje iz planova za evropsku elitu.

