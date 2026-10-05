Politika

"NEVEROVATAN JE PREOKRET U TOKU U SRBIJI" Vučić: U politici sam 33 godine, sve sam prošao

В.Н.

05. 10. 2026. u 21:22

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, rekao je u emisiji "Ćirilica" na Prvoj TV da je došlo do preokreta u Srbiji

НЕВЕРОВАТАН ЈЕ ПРЕОКРЕТ У ТОКУ У СРБИЈИ Вучић: У политици сам 33 године, све сам прошао

Foto: Printscreen

- Neverovatan je preokret u toku u Srbiji, pravi pravcati preokret. Ja sam iskusan političar, iskusan čovek, sve sam preživeo. 33 godine u politici, dakle, sve sam prošao. Po ceo dan sam u kampanji, ceo dan se borim, trudim se, ne mogu da stignem. Danas sam samo prvu deonicu kratko vozio, i onda sam seo u škodu na suvozačkom mestu, i onda su me vozili. Ali sve ovo ostalo vreme mi je i ta vožnja uzimala i mnogo energije, jer moram da budem koncentrisan na svakoj od tačaka, svuda sa ljudima, beskrajno umoran, kao što vidite, i lošeg imuniteta, i pomalo bolešljiv - rekao je.

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