Tenis

Šampionka Vimbldona ispala u četvrtfinalu Pekinga

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 10. 2026. u 08:40

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VELIKO iznenađenje na turniru u Pekingu.

Шампионка Вимблдона испала у четвртфиналу Пекинга

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Aktuelna šampionka Vimbldona, Linda Noskova eliminisana je u osmini finala. Bolja od nje bila je Jekaterina Aleksandrova koja je slavila sa 6:2, 6:2.

Sjajan meč odigrala je Ruskinja. Ishod prvog seta bi možda bio drugačiji da je Čehinja u drugom gemu propustila tri brejk lopte.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Već u narednom gemu je taj propust kaznila 28. na VTA listi, oduzela rivalki servis i došla do prednosti. Potom je isto uradila u sedmom gemu i nakon toga sigurno odservirala za vođstvo.

U drugom setu Noskova je povela sa 1:2, a onda je usledila serija ruske teniserke od pet gemova i meč je bio gotov posle 68 minuta.

Jekaterina Aleksandrova će u četvrtfinalu igrati protiv zemljakinje Mire Andrejeve.

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