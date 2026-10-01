Fudbal

ŠTA BI? Da li je Dušan Vlahović oviom potezom precrtao Srbiju?

М.П.

01. 10. 2026. u 06:17

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Izostanak Dušana Vlahovića sa spiska reprezentacije Srbije za prve četiri utakmice Lige nacija podigao je ogromnu prašinu u domaćoj javnosti, a najnovije vesti koje stižu pokrenule su lavinu pitanja – šta se zapravo dešava sa srpskim asom?

ШТА БИ? Да ли је Душан Влаховић овиом потезом прецртао Србију?

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Dok se izabranici Veljka Paunovića pripremaju za večerašnji megdan sa Nemačkom u Minhenu, u taboru "Orlova" jedna od glavnih tema i dalje je status prve zvezde tima.

Vlahović je zvanično propustio ovu akciju nacionalnog tima zbog povrede koju je doživeo u klubu. Međutim, informacije o njegovom oporavku koje dolaze brže nego što se iko nadao, izazvale su sumnju i pokrenule spekulacije među navijačima.

Iako se verovalo da je reč o ozbiljnijem problemu zbog kojeg ne može da pomogne reprezentaciji u ključnim bitkama, vesti iz klupskih izvora govore drugačije. Srpski golgeter već radi individualno na podizanju forme, a prema planu medicinskog tima, on bi već tokom predstojećeg vikenda trebalo da se u potpunosti priključi treninzima sa ekipom.

Ono što najviše bode oči domaćim ljubiteljima fudbala jeste činjenica da se očekuje da Vlahović bude potpuno spreman i u sastavu za duel protiv Kodžaelija, koji se igra odmah po završetku reprezentativne pauze.

 I Dok javnost traži odgovore na pitanje da li je u pozadini povreda ili nešto više, selektor Veljko Paunović bio je prilično zagonetan i direktan pred put u Nemačku.

– Nekim momcima smo se zahvalili, okrećemo se onima koji su spremni i koji su tu – poručio je Paunović, stavljajući do znanja da nema vremena za čekanje i da je fokus isključivo na igračima koji su se odazvali pozivu.

Da li je Vlahovićev ekspresni klupski oporavak znak narušenih odnosa ili samo profesionalni oprez i prioritet dat klupskoj karijeri, pokazaće vreme. Jedno je sigurno – "Orlovi" večeras u Minhenu moraju bez njega, a navijačima ostaje da nagađaju da li je najbolji srpski napadač ovim potezom stavio tačku na aktuelni ciklus u nacionalnom dresu.
 

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