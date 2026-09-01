Ostali sportovi

TRAGEDIJA: Čuveni svetski šampion poginuo u 43. godini

М.М.

01. 09. 2026. u 12:21 >> 12:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Otišao je da pomogne prijatelju i izgubio je život

ТРАГЕДИЈА: Чувени светски шампион погинуо у 43. години

Foto: Youtube/Tolnatáj Televízió

Svet sporta, a posebno Mađarska, zavijeni su u crno nakon vesti o tragičnoj smrti legendarnog kajakaša Gergelja Boroša (43).

Čuveni svetski šampion nastradao je u bizarnoj i užasnoj nesreći koja se dogodila u mađarskom gradu Pakšu, potvrdio je tamošnji nacionalni savez.

Iako zvanični uzrok smrti od strane saveza nije odmah objavljen, mediji u Mađarskoj, predvođeni portalom "Index.hu", otkrivaju jezive detalje tragedije. Boroš je poginuo tokom radova na izgradnji terena za padel, kada je na njega, dok je prolazio, pala masivna staklena stena.

Prema nezvaničnim informacijama, nesrećni sportista se u tom trenutku našao na gradilištu kako bi pomogao prijatelju, ne sluteći da će se rutinska situacija pretvoriti u horor.

Povodom ove tragedije odmah je reagovala i policija. Otvoren je krivični postupak zbog sumnje na nemar koji je doveo do smrtnog ishoda. Veštaci i nadležni organi trenutno ispituju sve okolnosti pod kojima je došlo do pada staklene konstrukcije kako bi se utvrdila odgovornost.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Košarka

0 2

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Italijani odgovorili Terziću! To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju

Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"