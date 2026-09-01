TRAGEDIJA: Čuveni svetski šampion poginuo u 43. godini
Otišao je da pomogne prijatelju i izgubio je život
Svet sporta, a posebno Mađarska, zavijeni su u crno nakon vesti o tragičnoj smrti legendarnog kajakaša Gergelja Boroša (43).
Čuveni svetski šampion nastradao je u bizarnoj i užasnoj nesreći koja se dogodila u mađarskom gradu Pakšu, potvrdio je tamošnji nacionalni savez.
Iako zvanični uzrok smrti od strane saveza nije odmah objavljen, mediji u Mađarskoj, predvođeni portalom "Index.hu", otkrivaju jezive detalje tragedije. Boroš je poginuo tokom radova na izgradnji terena za padel, kada je na njega, dok je prolazio, pala masivna staklena stena.
Prema nezvaničnim informacijama, nesrećni sportista se u tom trenutku našao na gradilištu kako bi pomogao prijatelju, ne sluteći da će se rutinska situacija pretvoriti u horor.
Povodom ove tragedije odmah je reagovala i policija. Otvoren je krivični postupak zbog sumnje na nemar koji je doveo do smrtnog ishoda. Veštaci i nadležni organi trenutno ispituju sve okolnosti pod kojima je došlo do pada staklene konstrukcije kako bi se utvrdila odgovornost.
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