VIDIKOVAC NA KABLARU ZA MESEC DANA PRIVUKAO VIŠE OD 20.000 POSETILACA: Turistička atrakcija ostvarila prihod od 7 miliona dinara

VIDIKOVAC Kablar Skywalk, otvoren je pre tačno mesec dana, a za samo 30 dana opravdao je velika očekivanja i potvrdio da je jedna od najatraktivnijih turističkih tačaka Srbije.

Foto: Novosti

Za prvih mesec dana stakleni vidikovac posetilo je skoro 20.000 ljudi, a ostvareni prihod iznosi oko 7 miliona dinara. Pri tome treba uzeti u obzir da je tokom prvih deset dana, u okviru promotivnog perioda, ulaz na vidikovac bio potpuno besplatan.

Od prvog dana otvaranja do danas, interesovanje za Kablar Skywalk ne jenjava. Posetioci iz Srbije, ali i brojni gosti iz inostranstva, svakodnevno dolaze na Kablar kako bi uživali u spektakularnom pogledu na meandre Zapadne Morave i Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Foto: Novosti

Ostvareni rezultat za samo mesec dana predstavlja značajan pokazatelj opravdanosti ulaganja u ovu turističku atrakciju. Prihod od 7 miliona dinara ostvaren je za svega 20 dana komercijalne prodaje, dok je tokom prvih deset dana vidikovac bio dostupan posetiocima bez naplate.

Time je za veoma kratak period ostvareno približno 5 odsto ukupne vrednosti investicije, što dodatno potvrđuje njegov potencijal za dugoročni povrat ulaganja i ekonomski razvoj čitavog područja.

Ipak, broj posetilaca i prihod nisu jedini pokazatelji uspeha. Ono što posebno raduje jeste veliko interesovanje stranih turista, koji u svojim utiscima ističu impresivan pogled, autentičan doživljaj prirode, uređenost atrakcije i celokupnu organizaciju posete.

- Odlično mesto! Preporučujem udobnu obuću, jer ćete morati malo da se penjete uz planinu, ali pogledi su očaravajući - navela je turistkinja iz Litvanije.

Turista iz Bugarske svoje iskustvo opisao je kratko, ali upečatljivo:

- Nezaboravno iskustvo, svima preporučujem-

Pozitivne utiske dele i domaći gosti.

- Predivno iskustvo! Kablar Skywalk je mesto koje definitivno vredi posetiti. Pogled na Ovčarsko-kablarsku klisuru i prirodu oko nje je zaista spektakularan. Sam vidikovac je lepo uređen, a osećaj dok stojite iznad klisure je nešto posebno. Sve je vredelo posete i rado bih ponovo došla. Preporuka svima koji vole prirodu, lepe poglede i malo adrenalina! - rekla je Dragana Marjanović iz Srbije.

Utisci posetilaca potvrđuju da Kablar Skywalk nije samo nova turistička atrakcija, već sadržaj koji menja turističku dinamiku čitavog kraja. Povećanje broja turista beleži se kako na području Ovčarsko-kablarske klisure, tako i u Čačku, a posetioci sve češće svoj boravak ne završavaju samo obilaskom vidikovca, već ga upotpunjuju drugim sadržajima u destinaciji.

Foto: Novosti

Tako turisti, nakon posete Kablar Skywalku , obilaze Ovčarsko-kablarsku klisuru, uživaju u krstarenju Zapadnom Moravom, posećuju Ovčar Banju i Prirodnjački centar, ali i druge turističke atrakcije Čačka i okoline. Na taj način nova atrakcija postaje važan pokretač razvoja i promocije čitave destinacije, produžava vreme boravka turista i podstiče dodatnu potrošnju u lokalnoj turističkoj i ugostiteljskoj ponudi.

Takođe, treba napomenuti da je za prvih mesec dana otvoreno novih 30 radnih mesta gde su uglavnom zaposleni žitelji kablarskih sela, kako na objektu SkyWalk, tako i preduzetničkih radnji koje ostvaruju značajne prihode.

Rezultati ostvareni već tokom prvog meseca rada daju snažan signal da Kablar Skywalk ima potencijal da postane jedan od prepoznatljivih simbola turističke ponude Zapadne Srbije i jedna od atrakcija koja će nastaviti da privlači posetioce iz zemlje i inostranstva.

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