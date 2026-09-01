Fudbal

Zvezda se oprostila od napadača

М.М.

01. 09. 2026. u 12:08

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Enem definitivno u Bolonji

Звезда се опростила од нападача

FOTO: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalski klub Crvena zvezda i zvanično je potvrdio odlazak jednog od svojih ofanzivaca, pošto dosadašnji napadač crveno-belih, Džej Enem, karijeru nastavlja u italijanskoj Bolonji.

Klub sa "Marakane" se od fudbalera oprostio putem svojih zvaničnih kanala, poželevši mu sreću u novom izazovu u jednoj od najjačih liga sveta.

- Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji napadač našeg tima Džej Enem novi igrač italijanske Bolonje. Hvala i srećno - stoji u kratkom saopštenju šampiona Srbije.

Enem napušta Beograd nakon što je u crveno-belom dresu upisao 30 nastupa. Za vreme provedenog u klubu, holandski internacionalac je postigao devet golova, čime je skrenuo pažnju skauta sa Apeninskog poluostrva.

Doduše, postoji mogućnost da već u oktobru igra protiv Zvezde - ukoliko ga Bolonja pošanje na pozajmicu u Lugano.

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