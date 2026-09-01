Fudbal

ŠPANAC SPASAVA KARIJERU: Lajcpig mu je poslednja nada za ozbiljan fudbal

Танјуг

01. 09. 2026. u 12:15

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Dosadašnji fudbaler Čelsija Španac Mark Guju potpisao je ugovor sa Lajpcigom do 2031. godine, saopštio je danas nemački klub.

ШПАНАЦ СПАСАВА КАРИЈЕРУ: Лајцпиг му је последња нада за озбиљан фудбал

Venron Yuen / imago sportfotodienst / Profimedia

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali nemački mediji tvrde da je Lajpcig za ovaj transfer izdvojio 16 miliona evra.

Španski fudbaler će u nemačkom klubu da nosi dres sa brojem devet. Guju (20) je ponikao u omladinskim kategorijama Barselone, a bio je član Čelsija od 2024. godine.

On je početkom avgusta prošle godine prosleđen na pozajmicu u Sanderlend, ali je Čelsi posle 25 dana odlučio da španskog fudbalera vrati u londonski klub.

Guju je za Čelsi ukupno odigrao 29 utakmica i postigao je osam golova. On je prošao sve omladinske selekcije Španije.

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