ŠPANAC SPASAVA KARIJERU: Lajcpig mu je poslednja nada za ozbiljan fudbal
Dosadašnji fudbaler Čelsija Španac Mark Guju potpisao je ugovor sa Lajpcigom do 2031. godine, saopštio je danas nemački klub.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali nemački mediji tvrde da je Lajpcig za ovaj transfer izdvojio 16 miliona evra.
Španski fudbaler će u nemačkom klubu da nosi dres sa brojem devet. Guju (20) je ponikao u omladinskim kategorijama Barselone, a bio je član Čelsija od 2024. godine.
On je početkom avgusta prošle godine prosleđen na pozajmicu u Sanderlend, ali je Čelsi posle 25 dana odlučio da španskog fudbalera vrati u londonski klub.
Guju je za Čelsi ukupno odigrao 29 utakmica i postigao je osam golova. On je prošao sve omladinske selekcije Španije.
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