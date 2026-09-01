Ekonomija

SJAJNE VESTI ZA NAJSTARIJE GRAĐANE: Sutra počinje isplata, a od 14. septembra sledi i novi krug novčane pomoći

Танјуг

01. 09. 2026. u 14:24

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ISPLATA penzija za avgust počeće sutra a čekove će prvo dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ: Сутра почиње исплата, а од 14. септембра следи и нови круг новчане помоћи

James Boardman / Alamy / Profimedia/anusz Pieńkowski / Alamy / Profimedia

Kako je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 5. septembra penzije će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri koji penzije dobijaju preko tekućih računa, a korisnici iz ove dve kategorije koji primanja dobijaju na kućnim adresama i na šalterima pošta 7. septembra.

Penzionerima iz kategorije zaposlenih penzije će početi da pristižu 9. septembra. Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za jul, a prosečna julska penzija iznosi 56.822 dinara.

Za penzionere ovo neće biti jedina isplata tokom septembra, budući da je najavljeno da će im 14. septembra biti isplaćena jednokratna novčana pomoć.

Njen iznos zavisiće od toga kolika je čija penzija za avgust pa će penzionerima čija penzija za avgust iznosi do 31.092,11 dinara biti isplaćeno po 35.000,00 dinara, onima čija penzija je između 31.092,12 i 56.822,00 dinara po 27.500,00 dinara a penzionerima koji primaju više od 56.822,00 dinara po 20.000,00 dinara.

Ovih dana očekuje se i podatak o tome za koliko će primanja penzionera u Srbiji biti povećana počev od decembarske penzije.

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