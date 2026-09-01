Svet

KIR STARMER PODNOSI OSTAVKU I NA NOVOM "RADNOM MESTU": Sada ću se fokusirati na druge stvari...

Танјуг

01. 09. 2026. u 14:09

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BIVŠI britanski premijer Kir Starmer najavio je danas da će se povući sa funkcije poslanika u parlamentu, prenela je agencija Rojters.

КИР СТАРМЕР ПОДНОСИ ОСТАВКУ И НА НОВОМ РАДНОМ МЕСТУ: Сада ћу се фокусирати на друге ствари...

Foto: Tanjug/Maja Smiejkowska/PA via AP

- Sada ću se fokusirati na druge stvari, a to su međunarodni poslovi, uključujući odbranu, bezbednost, trgovinu i tehnologiju u svetu koji se brzo menja - naveo je Starmer.

On je u junu podneo ostavku na premijersku funkciju posle manje od dve godine na čelu britanske Vlade.

Starmer je doveo Laburističku partiju na vlast 2024. godine sa najvećom parlamentarnom većinom u modernoj istoriji Britanije, ali je postepeno gubio podršku javnosti i stranačkih kolega.

U julu ga je zamenio Endi Bernam, koji je postao sedmi britanski premijer u ovoj deceniji.

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