KIR STARMER PODNOSI OSTAVKU I NA NOVOM "RADNOM MESTU": Sada ću se fokusirati na druge stvari...

BIVŠI britanski premijer Kir Starmer najavio je danas da će se povući sa funkcije poslanika u parlamentu, prenela je agencija Rojters.

Foto: Tanjug/Maja Smiejkowska/PA via AP

- Sada ću se fokusirati na druge stvari, a to su međunarodni poslovi, uključujući odbranu, bezbednost, trgovinu i tehnologiju u svetu koji se brzo menja - naveo je Starmer.

On je u junu podneo ostavku na premijersku funkciju posle manje od dve godine na čelu britanske Vlade.

Starmer je doveo Laburističku partiju na vlast 2024. godine sa najvećom parlamentarnom većinom u modernoj istoriji Britanije, ali je postepeno gubio podršku javnosti i stranačkih kolega.

U julu ga je zamenio Endi Bernam, koji je postao sedmi britanski premijer u ovoj deceniji.

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