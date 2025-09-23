"PLAKALI SMO ZAJEDNO, SVAĐALI SE..." Goran Ivanišević tuguje zbog smrti Nikole Pilića
TENISKI svet danas tuguje nakon saznanja da je preminuo Nikola Pilić. Mnogim igračima je pomogao da naprave velike karijere, a jedan od njih je i Goran Ivanišević.
Nekadašnji trener Novaka Đokovića skhran je nakon informacije da je u 87. godini preminuo legendarni trener "belog sporta".
- Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga zajedno, smejali se i plakali zajedno, malo i svađali, ali znam da bez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam uradio. Počivajte u miru - napisao je Ivanišević na Instagramu.
Podsetimo, Pilić je bio jedan od najvažnijih ljudi u karijeri Novaka Đokovića. Upravo je Srbin u njegovoj akademiji u Minhenu napravio prve ozbiljne korake ka vrhu svetskog tenisa.
