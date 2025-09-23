Tenis

"PLAKALI SMO ZAJEDNO, SVAĐALI SE..." Goran Ivanišević tuguje zbog smrti Nikole Pilića

Časlav Vuković

23. 09. 2025. u 21:38

TENISKI svet danas tuguje nakon saznanja da je preminuo Nikola Pilić. Mnogim igračima je pomogao da naprave velike karijere, a jedan od njih je i Goran Ivanišević.

Foto: Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića skhran je nakon informacije da je u 87. godini preminuo legendarni trener "belog sporta".

- Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga zajedno, smejali se i plakali zajedno, malo i svađali, ali znam da bez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam uradio. Počivajte u miru - napisao je Ivanišević na Instagramu.

Podsetimo, Pilić je bio jedan od najvažnijih ljudi u karijeri Novaka Đokovića. Upravo je Srbin u njegovoj akademiji u Minhenu napravio prve ozbiljne korake ka vrhu svetskog tenisa.

