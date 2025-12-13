VUKČEVIĆ BRILJIRAO U DRAMI VAŠINGTONA: O igri Donovana Mičela će se govoriti!

Vašington je propustio veliku priliku da sruši favorizovani Klivlend, pošto je u završnici treće deonice imao čak 17 poena viška, ali je na kraju poražen rezultatom 130:126 (35:24, 27:36, 23:40, 45:26). Srpski košarkaš Tristan Vukčević ubacio je 14 poena.

Srpski krilni centar Tristan Vukčević nastavio je seriju dobrih partija, pošto je i na petoj uzastopnoj utakmici ubacio dvocifren broj poena.

Srpski reprezentativac postigao je 14 poena za 15 minuta provedenih na terenu, uz šut iz igre 3/7 - nije pogodio nijednu trojku iz dva pokušaja, dok je za dva poena bio precizan tri puta iz pet šuteva.

Rivali su često zaustavljali srpskog reprezentativca sa prethodnog Evropskog prvenstva u Rigi prekršajima, što je on znao da kazni, jer je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv - 8/8.

Klivlend je tokom većeg dela meča delovao neubedljivo i bez prave energije, pa je bio na ivici jednog od najneprijatnijih poraza sezone protiv ekipe koja je u susret ušla sa skorom 3-20 i bez trojice startera.

Ipak, Donovan Mičel je preuzeo odgovornost kada je bilo najpotrebnije i spasao svoj tim blamaže.

Trinaesti pik sa drafta 2017. godine šutirao je iz igre 17/30, pogodio osam trojki iz 15 pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv (6/6).

Podršku su mu pružili Evan Mobli sa 21 poenom i 13 skokova, Darijus Garland sa 18, kao i D’Andre Hanter sa 15 poena.

Gotovo polovina Mičelovog učinka stigla je u poslednjoj četvrtini, čime je Klivlend izbegao poraz o kojem bi se dugo govorilo.

Ovako, slavlje je donelo olakšanje, ali i jasno upozorenje. Kavalirsi sada dele šesto i sedmo mesto Istočne konferencije sa Torontom uz skor 15-11, dok je Vašington i dalje na začelju lige sa učinkom 3-21.

Vašington će naredni meč odigrati u nedelju od 21.00 čas protiv Indijane u gostima, dok će Klivlend iste večeri, od 21.30, na svom terenu dočekati Šarlot.

