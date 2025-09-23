"ŠJOR NIKO"! Teniski savez Srbije se oprostio od Nikole Pilića

Teniski savez Srbije (TSS) saopštio je danas da je Nikola Pilić, koji je umro u 87. godini, bio čovek koji je imao tenis u malom prstu i da se pamti njegova uloga u ranim igračkim godinama Novaka Đokovića i osvajanju titule u Dejvis kupu reprezentacije Srbije.

FOTO: Goran Čvorović

"Napustio nas je u 87. godini veliki gospodin, čovek koji je imao tenis u malom prstu – Nikola Pilić. Velikan svetskog tenisa i legendarni trenerski mag osvajanja Dejvis kupa, preminuo je u Rijeci. Vodio je Nemačku i Hrvatsku do Dejvis kup trona kao selektor, a Srbiju 2010. kao savetnik", navodi se u saopštenju na sajtu TSS.

Pilić je umro u Rijeci u 87. godini, preneo je danas HRT.

Savez je naveo da je Pilić bio jedan od ključnih ljudi u stvaranju modernog sistema i ATP i da je obeležio profesionalizaciju tenisa.

"Kao trener, radio je sa brojnim vrhunskim teniserima, a posebno se pamti njegova uloga u ranim igračkim godinama Novaka Đokovića, koje su ga i lansirale u svetski vrh. Često se uz njegovo ime pominje da je teniski otac najboljeg igrača sveta svih vremena", piše u saopštenju.

Srpski savez podsetio je da je Pilić gradio karijeru u vreme kada tenis nije bio toliko popularan i da je prvi ozbiljniji prodor na međunarodnoj sceni upisao šezdesetih godina 20. veka. TSS je dodao da je Pilić bio među najpoznatijim jugoslovenskim teniserima tog vremena i pionir u predstavljanju zemlje na svetskoj sceni.

Najveći uspeh u singlu Pilić je postigao 1973. godine, kada je stigao do finala Rolan Garosa, a na pariskoj šljaci zaustavio ga je Ilie Nastase.

"Pilić je bio prvi igrač koji je stigao do finala grend slema u singlu, čime je otvorio put generacijama koje dolaze. Njegovu karijeru su obeležile i kontroverze. Suspendovan je 1973. zbog odbijanja da igra za jugoslovensku Dejvis kup reprezentaciju, slučaj koji je imao ogromne posledice, jer je 81 igrač bojkotovao Vimbldon u znak podrške. Bio je to jedan od najvećih sportskih protesta u istoriji tenisa, a Pilićevo ime je ušlo u anale svetskog sporta", navodi se u saopštenju.

Posebno se pamti Pilićev rad u Dejvis kupu. Sa nemačkom reprezentacijom osvojio je trofej 1988, 1989. i 1993. godine, a kasnije je sa Hrvatskom ostvario istorijsku titulu 2005. godine. Pošto nije imao pasoš Srbije u nacionalnoj selekciji bio je savetnik, a to savetovanje "eksplodiralo" je 2010. godine kada su se Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki i Nenad Zimonjić sa Bogdanom Obradovićem na klupi, okitili šampionskim lovorikama u Dejvis kupu.

"Ostaće upamćen kao gospodin, naš Šjor Niko, uvek raspoložen za šalu, ali i da podeli igrački i životni savet. Teniski savez Srbije izražava najiskrenije saučešće porodice Pilić", navodi se u saopštenju TSS.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja