"PARTIZANE NAPADAJ, ŠTA KAŽEŠ NA TO?!" Mario Hezonja peckao Fakunda Kampaca nakon derbija Partizan - Crvena zvezda
Košarkaši Real Madrida Fakundo Kampaco i Mario Hezonja imali su zanimljivu konverzaciju u svlačionici Reala nakon beogradskog večitog derija u Evroligi.
Pobeda Partizana bila je tema u Realovo svlačionici, gde su glavni akteri bili Kampaco, bivši igrač Zvezde i Hezonja, dokazani navijač Partizana.
"Partizane, napadaj, napadaj! Šta kažeš?", obratio se Hezonja Kampacu, a Argentinac je imao spreman odgovor.
"Kakva sreća", odgovorio je Kampaco na Hezonjine "provokacije" dan posle pobede Partizana nad Crvenom zvezdom u "večitom derbiju".
Pogledajte kako je to izgledalo:
