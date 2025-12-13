Košarka

"PARTIZANE NAPADAJ, ŠTA KAŽEŠ NA TO?!" Mario Hezonja peckao Fakunda Kampaca nakon derbija Partizan - Crvena zvezda

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 18:15

Košarkaši Real Madrida Fakundo Kampaco i Mario Hezonja imali su zanimljivu konverzaciju u svlačionici Reala nakon beogradskog večitog derija u Evroligi.

FOTO: M. Vukadinović

Pobeda Partizana bila je tema u Realovo svlačionici, gde su glavni akteri bili Kampaco, bivši igrač Zvezde i Hezonja, dokazani navijač Partizana.

"Partizane, napadaj, napadaj! Šta kažeš?", obratio se Hezonja Kampacu, a Argentinac je imao spreman odgovor.

"Kakva sreća", odgovorio je Kampaco na Hezonjine "provokacije" dan posle pobede Partizana nad Crvenom zvezdom u "večitom derbiju". 

Pogledajte kako je to izgledalo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

