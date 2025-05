PUKO JOJ FILM! Ana Ivanović hoće da se što pre razvede od Bastijana Švajnštajgera, ovo su najnovije vesti!

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger se razdvode". Tako su javljali mnogi mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne, ali... Zapravo, baš jesu.

Screenshot / Instagram / Ester Sedlacek

Prema pisanju nemačkih medija, 37-godišnja srpska sportska zvezda i njen još uvek zakoniti suprug, proslavljeni nemački fudbaler koji je tri godine stariji, predali su zvanična dokumenta za brakorazvodnu parnicu, javlja austrijski "Krone", a prenosi "Telegraf".

Više od mesec dana traje spekulacija o mogućem kraju njihovog braka. Tokom tog perioda javnost je saznala brojne detalje iz njihovog privatnog života - od toga da ne žive zajedno, preko započete podele imovine, do navoda o mogućem neslaganju zbog Bastijanove koleginice, popularne voditeljke Ester Sedlaček. O njoj - nešto kasnije.

Prema najnovijim informacijama, Ana i Bastijan već su u fazi razvoda u Švajcarskoj, gde njihovi advokati nastoje da što pre okončaju pravnu proceduru.

- Ivanovićeva želi da ostavi što pre iza sebe životni period u kojem je bila supruga Bastijana Švajnštajgera. Nemački mediji su saznali da pravnici obe strane trenutno pripremaju hitan razvod, a da je najbrži mogući način u Švajcarskoj. Pored dosta papirologije, sve ovo znači i dosta stresa i napetosti za bivši par - navodi austrijski "Krone".

Ana Ivanović je nedavno bila gošća gala svečanosti u Parizu, gdj su se, pored nje, okupile i teniske zvezde poput Garbine Muguruze i Rodžera Federera. Prelijepa Beograđanka zračila je pozitivnom energijom i elegancijom, što je, kako navode izvori, njen način da skrene misli sa teškog životnog perioda kroz koji trenutno prolazi.

Ester Sedlaček opet u centru pažnje

Podsetimo, nemački mediji su nedavno pažnju skrenuli ka - "Švajnijevoj" trudnoj TV koleginici, Ester Sedlaček...

Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski portal "24 sata":

"Proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović i legendarni nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger upoznali su se 2014., venčali se dve godine kasnije, a kao plod njihove ljubavi na svet su doneli trojicu sinova. Ipak, čini se da je ovaj, naizgled savršen brak, došao kraju.

Nemački mediji raspisali su se poslednjih dana o razvodu sportskog para.

Navodno već dva meseca žive odvojeno, Ivanovićeva se s decom odselila u Beograd, a Švajnštajger je ostao u Minhenu.

Ana Ivanović / Foto: Profimedia



Kao uzrok raspada njihove ljubavi navodi se njegova preokupiranost poslom i česta putovanja, ali tamošnji mediji šuškaju kako je posredi i treća osoba.

Reč je o poznatoj voditeljki Ester Sedlaček s kojom navodno ima aferu, no te glasine nikada nisu bile potvrđene.

Ester je jedna od najpoznatijih sportskih novinarki u Nemačkoj, radi za televiziju ARD, a poslednjih godina sarađuje sa Švajnštajgerom.

"Previše prisan odnos"

Gledaoci su često znali da prokomentarišu kako se njihov odnos čini previše prisnim, da postoji hemija između njih dvoje, a za to je dao povod i sam Nemac koji je nakon finala Svetskog prvenstva 2022. godine rekao svojoj koleginici:

- Hvala Ester, bilo je jako zabavno. Sada idemo zajedno na odmor dve nedelje, zar ne?

Nemica je bila zbunjena, a nakon trenutka smušenosti, odgovorila mu je:

- Ne, ne, ne. Naravno da ne idemo! Uživaj s porodicom.

Ester Sedlaček - trudna

Ester se pre dve sedmice na društvenim mrežama pohvalila kako očekuje prinovu.

Trudna je s trećim detetom i to je jedino što je otkrila jer privatni život drži daleko od javnosti.

Kako su pisali nemački mediji, u braku je s misterioznim Maksom, preduzetnikom kojeg uspešno krije od javnosti, a s kojim ima ćerku i sina.

- Ja sam ta koja kaže: 'To je to, vreme je za spavanje!' Moj muž je više dobar policajac, iako imamo dvoje sjajne dece prema kojima ne morate biti tako strogi. Ako me nema duže od tri dana, često povedem decu sa sobom pa dođu i u studio - otkrila je jednom prilikom retke detalje o svom privatnom životu", piše pomenuti list.

