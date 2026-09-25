Rasel osvojio pol-poziciju, pa pecnuo lidera šampionata posle njegovog kraha

Antoneli je gori plasman u kvalama imao samo u Monci, ali je tamo pobedio na kraju

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Džordž Rasel osvojio je pol-poziciju za Veliku nagradu Azerbejdžana, a posle ubedljivih kvalifikacija u Bakuu imao je i priliku da se našali na račun svog timskog kolege Kimija Antonelija, koji je doživeo težak peh i startovaće tek sa 16. mesta.

Vozač Mercedesa bio je ubedljivo najbrži u kvalifikacijama i došao do pete pol-pozicije ove sezone, a 12. u karijeri. Rasel je krug završio za 1:42,526 minuta, dok je Šarl Lekler u Ferariju zaostao čak 0,837 sekundi. Treće mesto pripalo je Oskaru Pjastriju iz Meklarena, koji je imao svega hiljaditi deo sekunde veći zaostatak od Leklera.

Za razliku od Rasela, Antoneli je imao košmarne kvalifikacije. Mladi Italijan, koji ubedljivo vodi u generalnom plasmanu, udario je u unutrašnji zid na prvoj krivini tokom drugog brzog kruga u prvom delu kvalifikacija. Iako mu je prvi pokušaj bio dovoljan da prođe u drugi deo, oštećenja na bolidu onemogućila su mu da nastavi.

Rasel je posle kvalifikacija podsetio na ono što se dogodilo na Velikoj nagradi Italije, kada je Antoneli priredio spektakularan povratak. Tada je krenuo sa 19. pozicije u Monci i na kraju stigao do pobede, ispred upravo Rasela.

- Očigledno, ne možete da otpišete Kimija. Počeo je 19. u Monci, a sada je 16, tako da bi ovog puta trebalo da vodi posle nekoliko krugova - rekao je Rasel uz osmeh, aludirajući na Antonelijevu sposobnost da se probije kroz poredak, što je pokazao i u Monci kada je sa 19. startne pozicije osvojio VN.

Britanac je priznao da ga je iznenadila ogromna prednost koju je ostvario u kvalifikacijama. Rasel je istakao da se tokom celog vikenda osećao veoma dobro u bolidu i da je od prvog treninga imao osećaj da može da se bori za pol-poziciju.

- Kada sam prešao ciljnu liniju i video razliku, bio sam šokiran. Znao sam da je krug bio sjajan. Imao sam dobar slipstrim na kraju, što mi je donelo još oko jednu i po do dve desetinke, i sve se savršeno poklopilo - objasnio je Rasel.

Na pitanje da li pol-pozicija predstavlja prekretnicu posle perioda u kojem rezultati nisu pratili potencijal Mercedesa, Rasel nije želeo da ide toliko daleko. Istakao je, međutim, da je od letnje pauze napravio veliki napredak, što potvrđuju i tri starta iz prvog reda u poslednje četiri trke.

Rasel će u Bakuu pokušati da dođe do tek treće pobede u sezoni. Kao glavne konkurente izdvojio je Maksa Ferstapena i Meklaren, dok će posebna pažnja biti na Antoneliju, koji će morati da se probija sa 16. mesta.

Antoneli trenutno ima 292 boda i vodi u šampionatu, dok je Rasel drugi sa 211, a Luis Hamilton treći sa 191 bodom. Mercedes je takođe na čelu poretka konstruktora sa 503 boda, ispred Ferarija sa 358 i Meklarena sa 306.