VELIKA PROMENA U HUMSKOJ! Partizan predstavio novi dres!

Košarkaški ženski klub (KŽK) Partizan 1953 predstavio je danas dve nove garniture dresova za sezonu 2026/27.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako se navodio u saopštenju beogradskog kluba, novi dres predstavlja simbol novog poglavlja kluba koji u novu sezonu ulazi sa velikim ambicijama, jasnom vizijom i željom da nastavi da podiže standarde.

"Nove garniture dresova napravljene u saradnji sa tehničkim partnerom kompanijom Peak Sport donose spoj modernog košarkaškog dizajna, sportskog karaktera i klupske tradicije. Prepoznatljiva kombinacija crne, bele i zlatne daje dresu snažan i elegantan izgled, dok kontrastne linije uz vrat, ramena i bočne strane dodatno naglašavaju atletsku formu.Jednostavan kroj, upečatljivi detalji i sportska elegancija", dodaje se u saoštenju.

Ističe se i da je promocija novog dresa bila ujedno i prilika da klub predstavi novi tim i stručni štab, koji zvanično debituje u nedelju 27. septembra u sportskoj hali "Ranko Žeravica" u prvoj utakmici Prve ŽLS protiv Studenta iz Niša.

KŽK Partizan u novu sezonu ulazi sa pojačanjima, a boje "crno belih" ove sezone brane: plejmejkeri Sanja Mandić, Džesnija Barbara Lavson, Sara Vasiljević, šuteri Mia Draškičević, Džesika Lajla Timons, krilni igrači Dragana Gobeljić, Ana Perić, Minja Aranđelović, krilni centri Anđelina Radić, Marta Jovanović, centri Izabel Varežao i Kalina Kožul.

Foto: KZK Partizan/printskrin

Na čelu stručnog štaba nalazi se glavni trener Milan Milanović sa pomoćnim trenerima Nemanjom Ćulafićem i Lazarom Tomićem, kondicionim trenerom Marijom Stojanović i fiziom Predragom Šapinom. Na mestu sportskog direktora Bojana Janković, direktor kluba Srbobran Filipović i predsednik Stevica Kujundžić.

Kujundžić je istakao da KŽK Partizan u novu sezonu ulazi spreman sa ozbiljnim timom, kvalitetnim pojačanjima i još većim ambicijama.

- Nastavljamo da gradimo KŽK Partizan kao klub koji zna šta želi i ide ka svojim ciljevima bez kompromisa. Čeka nas nova borba, novi izazovi i nova dokazivanja. Rad, disciplina i zajedništvo ostaju naš temelj - a cilj je jasan: nove pobede, novi trofeji i nove titule. Idemo još jače, kao što kaže naš slogan 'Jedna duša, jedan tim' - rekao je prvi čovek crno-belih košarkašica.

Predsednik KŽK Partizan naveo je da je prethodna sezona pokazala koliko klub može da napreduje kada se jasna vizija i ozbiljan rad objedine oko istog cilja.

- Prošle sezone napravili smo veliki iskorak – naše seniorke izborile su plasman na Final Four WABA lige, dok su mlađe kategorije osvojile čak šest titula, uključujući regionalnu Waba ligu, državnu i beogradsku ligu kao i veliki broj medalja i individualnih priznanja. To je potvrda sistema koji gradimo. U centru tog sistema su deca. Obezbeđujemo im besplatnu članarinu i opremu, obroke, putovanja, pripreme i klupski autobus, jer želimo da svako talentovano dete ima jednake uslove za razvoj. Naš cilj je jasan - da gradimo sistem koji traje, razvijamo nove generacije i iz godine u godinu podižemo standarde. Ulaganje u decu za nas je ulaganje u budućnost Partizana - izjavio je Kujundžić.

On je pozvao navijače da podrže košarkašice Partizana na startu sezone u nedelju.

- Želimo da ove sezone ponovo napunimo tribine i budemo zajedno uz naše košarkašice. Prva prilika je već u nedelju 27. septembra u 17 časova, u Hali sportova, kada dočekujemo Student iz Niša. Pozivam našu decu, ljubitelje i prijatelje kluba da zajedno otvorimo novu sezonu i budemo vetar u leđa našim košarkašicama. Vidimo se na tribinama - poručio je Kujundžić.

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