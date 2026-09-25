Politika

UHAPŠEN MANIJAK KOJI JE SEKIROM LOMIO ŠTAND SNS U KULI: Određen mu pritvor, ali to nije sve što je radio

В.Н.

25. 09. 2026. u 16:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kuli uhapsili su Z. S. (1970) iz Kule zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, laka telesna povreda i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

УХАПШЕН МАНИЈАК КОЈИ ЈЕ СЕКИРОМ ЛОМИО ШТАНД СНС У КУЛИ: Одређен му притвор, али то није све што је радио

Printskrin

Sumnja se da je on danas, oko 9.45 časova, na raskrsnici ulica Maršala Tita i Josipa Kramera u Kuli, najpre šutirao, a potom sekirom polomio štand Srpske napredne stranke, kao i da je drškom sekire udario jednog aktivistu.

Takođe, sumnjiči se i da je ispisao grafite uvredljive sadržine na službenim vozilima Skupštine opštine Kula, a na kući predsednika Opštinskog odbora SNS u Kuli preteću poruku. 

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Kako smo pisali, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se iz Kule gde su blokaderi sekirom porazbijali štandove SNS-a i povredili dvoje aktivista.

Štand sekirom mogu da slome, ali ideologiju ne mogu i nikada neće moći, poručio je Vučević.

BONUS VIDEO: Konačno se saznalo ko je napisao ćaci na zidu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru