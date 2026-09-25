UHAPŠEN MANIJAK KOJI JE SEKIROM LOMIO ŠTAND SNS U KULI: Određen mu pritvor, ali to nije sve što je radio

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kuli uhapsili su Z. S. (1970) iz Kule zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, laka telesna povreda i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

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Sumnja se da je on danas, oko 9.45 časova, na raskrsnici ulica Maršala Tita i Josipa Kramera u Kuli, najpre šutirao, a potom sekirom polomio štand Srpske napredne stranke, kao i da je drškom sekire udario jednog aktivistu.

Takođe, sumnjiči se i da je ispisao grafite uvredljive sadržine na službenim vozilima Skupštine opštine Kula, a na kući predsednika Opštinskog odbora SNS u Kuli preteću poruku.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Kako smo pisali, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se iz Kule gde su blokaderi sekirom porazbijali štandove SNS-a i povredili dvoje aktivista.

Štand sekirom mogu da slome, ali ideologiju ne mogu i nikada neće moći, poručio je Vučević.

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