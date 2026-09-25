Politika

BRUTALNA KAMPANJA DEHUMANIZACIJE VUČIĆA DOŽIVELA JE NOVI VRHUNAC: Blokaderi zaboravili da internet sve pamti (VIDEO)

VN

25. 09. 2026. u 18:54

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BRUTALNA kampanja dehumanizacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića doživela je novi vrhunac.

БРУТАЛНА КАМПАЊА ДЕХУМАНИЗАЦИЈЕ ВУЧИЋА ДОЖИВЕЛА ЈЕ НОВИ ВРХУНАЦ: Блокадери заборавили да интернет све памти (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Ovi ljudi kao da ne znaju da postoje internet i snimci.

Brutalna kampanja dehumanizacije Aleksandra Vučića, sa krajnjom tačkom prikazivanja čoveka bez lica u "studentskim" spotovima je prešla svaku granicu.

Njihove laži se sada ruše kao kula od karata, a kako izgleda novi plan je već u pripremi.

Na kraju će pokušati da se operu i kažu da oni nisu pravili spotove predsednika bez lica kao i monstruozni snimak na kome se aludira na silovanje u zatvoru.

Ali dokazi su tu, a internet pamti sve!

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