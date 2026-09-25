Politika

SRAMNA AKCIJA BLOKADERA U VALJEVU: Skinuli baner posvećen generalu Mladiću, još jednom pokazali svoju antisrpsku politiku (VIDEO)

В.Н.

25. 09. 2026. u 19:50

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BLOKADERI Miloš Pijanović (na snimku u crnoj jakni) i Bogdan Milovanović skinuli su sa jedne zgrade u Valjevu veliki baner posvećen generalu Ratku Mladiću.

СРАМНА АКЦИЈА БЛОКАДЕРА У ВАЉЕВУ: Скинули банер посвећен генералу Младићу, још једном показали своју антисрпску политику (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Na snimcima se vide dvojica aktivista "studentske" liste koji čini se ponosno dolaze da reše izgleda najveći problem blokadera - baner posvećen Ratku Mladiću!

Toliko im smeta pokojni general da ni njegov lik na platnu ne mogu da gledaju!

Ne mogu da gledaju simbol opstanka Srba na prostoru BiH, simbol opstanka Republike Srpske. Kakva ironija - baš onog entiteta u kojem su pokušali da prodobiju glasove birača ali nisu uspeli, pa danas naprasno prekinuli tu akciju.

Ali u ovoj su istrajali. Jer samo tako su i svi mogli protiv generala.

Kad general više nije sa nama.

Prava Srbija je svog generala ispratila dostojanstveno. A ovi drugi ne mogu ni da podnesu njegovu sliku.

Ne čudi. Jer kada pogledate njihovu političku ponudu, nacionalni interes kao da je namerno gurnut pod tepih.

Pitanje Kosova i Metohije nema u programu. Srpski narod van granica Srbije- nema u programu. Ukratko, nacionalne politike - nema nigde u tzv. programu blokadera. 

Ali ima ovakvih sramnih akcija protiv banera. Ali i to je poruka o tome šta im smeta, a plaše se da kažu naglas. Pa kao lopovi sa opremom došli da skinu generala. I skinuli ga. Smotali i odneli ko zna gde.

Ali biće novih grafita i banera i sećanja na generala Mladić Ratka, i odbrane Srba ma gde živeli. To blokaderima nije tema, o tome kao ni o Kosovu ne pričaju.

A o čemu pričate uopšte od vrata do vrata? Hoćete li ovaj baner kao trofej da ponesete i pokazujete građanima?!

Ajde, čik da vas vidimo!

Pa i tu bi vas general pobedio!

(Informer/Kurir)

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