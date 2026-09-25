UŽIVO, PARTIZAN - ARMANI: Crno-beli bez Lovernja traže pobedu na evroligaškoj premijeri!

Sva dešavanja iz Beogradske arene pratite uživo na našem portalu iz minuta u minut.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

PARTIZAN - ARMANI 20.45

Dvorana: Beogradska arena. Sudije: Robert Lotermozer, Đordi Alijaga, Tomas Bisuel.

Košarkaši Partizana dočekuju Armani na startu sezone u Evroligi.

Crno-beli u večerašnji duel ulaze lišeni pomoći povređenih kapitena Vanje Marinkovića i iskusnog centra Žofrija Lovernja, Francuz zbog iste neće biti u prilici da pomogne saigračima.

Trener milanske Olimpije, Đuzepe Poeta ne može da računa samo na Garisona Metjusa, koji će izostati iz protokola u večerašnjoj utakmici.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Italijanski gigant može da se pohvali pozitivnim skorom u prethodnih 14 mečeva. Olimpija Milano je slavila čak devet puta, naspram pet trijumfa tima Đoana Penjaroje, dok su pred "grobarima" upisali pet pobeda, dok crno-beli imaju samo tri.

Partizan je u prethodnom ciklusu slavio u Beogradskoj areni rezultatom 80:78, bilo je to u drugom kolu uvodnog dela Evrolige. Najefikasniji pojedinac tog meča bio je sadašnji as Žalgirisa, Sterling Braun sa 20 poena, međutim, Armani se revanširao u Italiji početkom ove godine. Taj okršaj obeležio je bivši miljenik "grobara" Zek Ledej, koji je poput Brauna, imao isti broj postignutih koševa.

Sada navijači Partizana ne moraju da brinu o učinku svog nekadašnjeg ljubimca, jer je Ledej ovog leta pojačao Hapoel iz Tel Aviva.

Velika uzdanica gostiju biće srpski reprezentativac Marko Gudurić, ali i Mozes Rajt, Piters...

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА