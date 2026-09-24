(MAPE) KIŠA STIŽE POSLE 18 ČASOVA: Moguća i grmljavina, evo gde će najviše pljuštati

HLADNI front sve je bliži Srbiji, a u sklopu njega i snažan oblačni sistem sa padavinama.

Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Jako pogoršanje vremena uz obilnije padavine zahvatiće i naš region.

U ovom času slaba kiša već pada ponegde na severu Vojvodine.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 20 do 24, u Beogradu je 23°C. Zlatibor meri 16, Sjenica 18, a Kopaonik 10 stepeni.

Foto: sat24/zoomEarth/meteociel

Ponegde će biti moguća i grmljavina, naročito u Bačkoj i na zapadu Srema.

Posle 21 h kiša će početi i u Beogradu i biće praćena pljuskovima.

Foto: sat24/zoomEarth/meteociel

Kasnije tokom večeri i noći oblačna i padavinska zona zahvatiće veći deo Srbije, a najkasnije će stići na jug i istok i to tek tokom narednog jutra.

Tokom noći širom Srbije kiša i pljuskovi, ponegde i grmljavina.

Pogoršanje vremena biće posledica premeštanja hladnog fronta, a ujedno se u petak preko našeg područja očekuje i premeštanje centra visinskog ciklona.

Foto: sat24/zoomEarth/meteociel

Više padavina očekuje se na zapadu i severozapadu Srbije, a zona veće količine padavina premeštaće se zapadnije prema jugu.

Tokom noći i jutra temperatura će se kretati od 8 stepeni na jugu do 14 stepeni na severu Srbije, u Beogradu će biti 13 stepeni.

U petak u Vojvodini suvo, jer će padavine do jutra prestati.

U ostalim predelima Srbije očekuje se pravo jesenje vreme sa kišom i pljuskovima, a više padavina očekuje se u jugozapadnim i centralnim predelima Srbije i u Metohiji, gde bi palo i do 25 litara kiše po kvadratnom metru.

Foto: sat24/zoomEarth/meteociel

Maksimalna temperatura biće od 13 stepeni na jugu Srbije do 20 stepeni na severu Vojvodine, dok je prosek za ovo doba godine od 21 do 25.

Na najvišim planinama iznad 1.700 metara nadmorske visine ponovo se očekuje sneg, pa bi mogli da se zabele najviši vrhovi Kopaonika, Golije, Željina, Stare i Suve planine, Besne kobile i planina Kosova i Metohije.

Temperatura će na ovim visinama pasti na 0 °S.

U subotu malo toplije, ali ponegde sa slabom kišom i dalje sveže.

Od nedelje stabilizacija vremena i otopljenje i to će biti uvod u miholjsko leto od sledeće sedmice.

Foto: sat24/zoomEarth/meteociel

(Telegraf)