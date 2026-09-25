Politika

VUČEVIĆ IZ KULE POSLE STRAŠNOG NASILJA BLOKADERA: Štand sekirom mogu da slome, ali ideologiju ne mogu i nikada neće moći

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

25. 09. 2026. u 16:27

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PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se iz Kule gde su blokaderi sekirom porazbijali štandove SNS-a i povredili dvoje aktivista. Štand sekirom mogu da slome, ali ideologiju ne mogu i nikada neće moći, poručio je Vučević.

ВУЧЕВИЋ ИЗ КУЛЕ ПОСЛЕ СТРАШНОГ НАСИЉА БЛОКАДЕРА: Штанд секиром могу да сломе, али идеологију не могу и никада неће моћи

Foto: Instagram

- Evo me u Kuli, pored meje je štand, ili ono što je ostalo od štanda naše liste koje je nasilni blokader sekirom polomio, ali pre svega napao ljude, devojke i mladiće koji su stajali na gradskom trgu i radili sve ono što rade svi koji učestvuju u kampanji.

- Upozoravali smo da se stvara atmosfera nasilja i linča. Posebno me šokirala informacija da blokaderi pozivaju danas na skup podrške čoveku koji je sa sekirom napao devojke i momke.  Srbija to ne sme da dozvoli, Srbija mora da sačuva sigurnost i bezbednost svakog njenog građanina. I zato ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje - rekao je Vučević.

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