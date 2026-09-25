Siti izbacuju iz lige? Evo kakve kazne može da dobije Mančester, Premijer liga je nemilosrdna

Mančester siti dobio je presudu zbog kršenja finansijskih pravila Premijer lige. Očekuje ih ozbiljna kazna.

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Prema informacijama Dejvida Ornstejna iz Atletika. Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti kriv za gotovo sve tačke optužnice. Sve kao epilog procesa pokrenutog 2023. godine. Odnosi se na navodne prekršaje od 2009. do 2018. godine.

Siti je optužen za 115, a proglašen krivim za 114. prekršaja u tom periodu. Klub se tereti i za nesaradnju tokom istrage. Deli postupak pokrenut je nakon Der Špigel 2018. godine objavio interne dokumente kluba.

Tokom spornog perioda Siti je tri puta osvojio Premijer ligu, dva FA kupa i četiri Liga kupa.

Kakve kazne očekuju Siti?

U dosadašnjim slučajevima obično su ovakvi prekršaji dovodili do oduzimanja bodova. Takve kazne dobili su Everton i Notingem Forest. Njima su oduzeta po četiri boda u sezoni 23/24.

Optužbe protiv Sitija ipak su znatno ozbiljnije. Tim Enca Mareske mogao bi da dobije drastičnije sankcije. Spominju se sledeće mogućnosti:

- Oduzimanje šampionskih titula u spornom periodu.

- Oduzimanje bodova

- Visoka novčana kazna

- zabrana transfera

- izbacivanje u niži rang.

Konačnu odluku donosi Premijer liga.

Još uvek nije poznato kakvu će kaznu dobiti "građani", jer ne postoji standardni pravilnik za ovakve prekršaje. Premijer liga nema fiksno propisane kazne. Jer se smatra da bi klubovi, ukoliko bi unapred znali posledice svesno kršili pravila.

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