Politika

SRDANOVIĆ PODMETNUT STUDENTSKOJ LISTI OD STRANE PAJTIĆA I CRNOGORSKE SLUŽBE: Nije ga predložio njegov Medicinski fakultet u Novom Sadu

В. Н.

24. 09. 2026. u 13:51

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ILIJU Srdanovića kao kandidata za Studentsku listu uopšte nije predložio njegov Medicinski fakultet u Novom Sadu!

СРДАНОВИЋ ПОДМЕТНУТ СТУДЕНТСКОЈ ЛИСТИ ОД СТРАНЕ ПАЈТИЋА И ЦРНОГОРСКЕ СЛУЖБЕ: Није га предложио његов Медицински факултет у Новом Саду

Foto: Printskrin /Youtube/24 Vesti

Predložila ga je neka druga škola iz Novog Sada, ali ne njegov fakultet! Ovo su potvrdili studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

On je, dakle, bukvalno podmetnut Studentskoj listi od strane Bojana Pajtića i crnogorske službe!

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