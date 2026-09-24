SRDANOVIĆ PODMETNUT STUDENTSKOJ LISTI OD STRANE PAJTIĆA I CRNOGORSKE SLUŽBE: Nije ga predložio njegov Medicinski fakultet u Novom Sadu

ILIJU Srdanovića kao kandidata za Studentsku listu uopšte nije predložio njegov Medicinski fakultet u Novom Sadu!

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Predložila ga je neka druga škola iz Novog Sada, ali ne njegov fakultet! Ovo su potvrdili studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

On je, dakle, bukvalno podmetnut Studentskoj listi od strane Bojana Pajtića i crnogorske službe!