Srbija kao šampion ne ide na Olimpijske igre!

Iako su vaterpolisti Srbije aktuelni olimpijski šampioni, pravila u ovom sportu su neumoljiva – prethodni uspesi se brišu, a viza za naredne Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine moraće ponovo da se zaradi u bazenu.

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Svetska plivačka federacija zvanično je objavila gradove domaćine Svetskog kupa, čime je i formalno otvoren novi olimpijski ciklus i prva faza kvalifikacija.

Prva faza predstojećeg Svetskog kupa u muškoj konkurenciji održaće se od 11. do 24. januara 2027. godine u Istanbulu. Pre toga, devojke će svoju prvu fazu igrati od 6. do 19. decembra ove godine u portugalskoj Koimbri.

Velika završnica i finalna faza za obe konkurencije zakazana je za period od 24. do 28. februara 2027. u Atini. Pritisak će biti ogroman, budući da će samo šampioni ovog turnira obezbediti direktan plasman u Sjedinjene Američke Države.

Ukoliko naš tim ne podigne pehar u Atini, to neće biti kraj nadama, jer mapa puta do Los Anđelesa nudi još nekoliko zvaničnih stanica:

Svetsko prvenstvo u Budimpešti (leto 2027): Prve dve reprezentacije sa ovog šampionata osiguraće plasman na Olimpijske igre.

Kontinentalna prvenstva: Tokom 2027. i 2028. godine deliće se po jedna viza na Pan Američkim igrama, Šampionatu Azije, prvenstvima Afrike i Okeanije, kao i na Evropskom šampionatu 2028. godine.

Završni kvalifikacioni turnir (2028): Poslednja prilika za sve selekcije sveta na kojoj će se podeliti tri preostale olimpijske karte.



Pred izabranicima Vladimira Vujasinovića je prepoznatljiv, ali nimalo lak zadatak. Sistem takmičenja primorava najbolje na svetu da iznova dokazuju klasu, a Srbija će svoj put ka odbrani trona morati da gradi korak po korak.