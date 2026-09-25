Gde danas rade srpski treneri? Nikolić brani čast, Jokan se vraća, većina pobegla iz Evrope
Naš stručni kadar se ne kotira visoko u najjačim ligama.
Zbog loših rezultata nacionalnog "A" tima, ali i narušenog ugleda srpskog fudbala i slabe domaće lige, stalno se vrti ista priča kako nemamo kvalitet i najveći problem je u igračima. A, šta je sa trenerima i njihovim statusom? Gde su i šta danas rade neki od naših najpoznatijih stručnjaka i koliko njih uopšte ima angažman u ozbiljnim klubovima? Ne računamo tu one koji su angažovani u FSS, poput Veljka Paunovića, Zorana Bate Mirkovića, Gordana Petrića...
Povratak Slaviše Jokanovića u Evropu vest je koja raduje i vraća nadu da bi njegovim stopama u bliskoj budućnosti mogli da krenu i ostali. Nekadašnji as i kormilar Partizana dogovorio je saradnju sa Bazelom i trebao bi ovu sezonu da bude u Švajcarskoj, nakon što je minulih godinu dana proveo u Al Nasru iz UAE.
Bez sumnje, trenutno naš najbolji strateg je Marko Nikolić, koji je atinskom AEK-u letos doneo titulu, a potom ga uveo u grupnu fazu Lige šampiona i ostvario prvu pobedu. Iskusni Ivan Jovanović je selektor reprezentacije Grčke i sinoć je predvodio do pobede upravo nad Srbijom (2:1) u Ligi nacija, a tu je i Kosta Runjaić iz italijanskog Udinezea, koji ima srpsko poreklo, ali je rođen u Beču.
Što se tiče Evrope, predstavnika imamo i u Turskoj, pošto je Aleksandar Stanojević nastavio saradnju sa tamošnjim drugoligašem Karagumrukom, dok Srđan Blagojević sedi na klupi ruskog Akrona.
U Slaviji iz Sofije je Ratko Dostanić, slovenačko Radomlje vodi Ivan Vukomanović, a Ivan Gvozdenović je kormilar Elbasana iz Albanije.
I to je to, svi ostali su odlučili da sreću okušaju na drugim kontinentima. Bivši trener Crvene zvezde Vladan Milojević je nedavno preuzeo Šangaj Šenhua, Milan Ristić radi u Ćingdao Haimiju, dok je Dejan Đurđević selektor omladinske selekcije Kine (U19).
Najviše uspeha Srbi imaju na Bliskom istoku. U Emiratima su Vladimir Ivić (Al Ain) i Miloš Milojević (Al Nasr), a Vuk Rašović (Al Tavon) i Aleksandar Rogić (pomoćnik u Al Nasru) rade u Saudijskoj Arabiji.
Zanimljivo, Ranko Popović se vratio u Japan i sada je šef stručnog štaba Kjoto Sanga, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama probio Marko Mitrović i vodi Nju Ingland.
Nažalost, mnogo je veći broj naših stručnjaka koji su trenutno bez angažmana. Pre svega, nekadašnji selektori srpske reprezentacije - Dragan Stojković Piksi, Slavoljub Muslin, Ljubiša Tumbaković, Mladen Krstajić, Ljubinko Drulović...
Tu su i nekadašnji kormilari najvećih srpskih klubova Crvene zvezde i Partizana poput Dejana Stankovića, Sava Miloševića, Aleksandra Jankovića, Igora Duljaja, Miroslava Đukića, Nenada Lalatovića, Vladimira Vermezovića, Gorana Stevanovića, Zorana Milinkovića, Nenada Sakića, Ilije Stolice...
Na kraju, u grupu nezaposlenih u ovom momentu spadaju i Žarko Lazetić, Goran Đorović, Milovan Rajevac, Miroslav Tanjga, Aleksandar Vuković, Dragomir Okuka, Milan Rastavac, Aleksandar Ranković, Nebojša Vignjević...
GDE DANAS RADE SRPSKI TRENERI
Marko Nikolić - AEK Atina
Slaviša Jokanović - Bazel
Ivan Jovanović - Grčka
Kosta Runjaić - Udineze
Vuk Rašović - Al Tavon
Aleksandar Stanojević - Karagumruk
Vladan Milojević - Šangaj Šenhua
Vladimir Ivić - Al Ain
Miloš Milojević - Al Nasr
Ratko Dostanić - Slavija Sofija
Dejan Đurđević - Kina U19
Srđan Blagojević - Akron
Milan Ristić - Ćingdao Haimi
Ivan Gvozdenović - Elbasan
Ivan Vukomanović - Radomlje
Marko Mitrović - Nju Ingland
Ranko Popović - Kjoto Sanga
Aleksandar Rogić - Al Nasr pomoćnik
TRENUTNO BEZ ANGAŽMANA
Dragan Stojković Piksi
Dejan Stanković
Savo Milošević
Slavoljub Muslin
Ljubiša Tumbaković
Žarko Lazetić
Igor Duljaj
Aleksandar Janković
Goran Đorović
Nenad Sakić
Miroslav Đukić
Miroslav Tanjga
Mladen Krstajić
Aleksandar Vuković
Zoran Milinković
Dragomir Okuka
Goran Stevanović
Milan Rastavac
Milovan Rajevac
Dejan Govedarica
Siniša Gogić
Nenad Lalatović
Slobodan Krčmarević
Aleksandar Ranković
Milan Obradović
Ilija Stolica
Petar Vasiljević
Vladimir Vermezović
Aleksandar Veselinović
Nebojša Vignjević
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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