Gde danas rade srpski treneri? Nikolić brani čast, Jokan se vraća, većina pobegla iz Evrope

Naš stručni kadar se ne kotira visoko u najjačim ligama.

foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Zbog loših rezultata nacionalnog "A" tima, ali i narušenog ugleda srpskog fudbala i slabe domaće lige, stalno se vrti ista priča kako nemamo kvalitet i najveći problem je u igračima. A, šta je sa trenerima i njihovim statusom? Gde su i šta danas rade neki od naših najpoznatijih stručnjaka i koliko njih uopšte ima angažman u ozbiljnim klubovima? Ne računamo tu one koji su angažovani u FSS, poput Veljka Paunovića, Zorana Bate Mirkovića, Gordana Petrića...

Povratak Slaviše Jokanovića u Evropu vest je koja raduje i vraća nadu da bi njegovim stopama u bliskoj budućnosti mogli da krenu i ostali. Nekadašnji as i kormilar Partizana dogovorio je saradnju sa Bazelom i trebao bi ovu sezonu da bude u Švajcarskoj, nakon što je minulih godinu dana proveo u Al Nasru iz UAE.

Bez sumnje, trenutno naš najbolji strateg je Marko Nikolić, koji je atinskom AEK-u letos doneo titulu, a potom ga uveo u grupnu fazu Lige šampiona i ostvario prvu pobedu. Iskusni Ivan Jovanović je selektor reprezentacije Grčke i sinoć je predvodio do pobede upravo nad Srbijom (2:1) u Ligi nacija, a tu je i Kosta Runjaić iz italijanskog Udinezea, koji ima srpsko poreklo, ali je rođen u Beču.

Što se tiče Evrope, predstavnika imamo i u Turskoj, pošto je Aleksandar Stanojević nastavio saradnju sa tamošnjim drugoligašem Karagumrukom, dok Srđan Blagojević sedi na klupi ruskog Akrona.

U Slaviji iz Sofije je Ratko Dostanić, slovenačko Radomlje vodi Ivan Vukomanović, a Ivan Gvozdenović je kormilar Elbasana iz Albanije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Ivan Jovanović

I to je to, svi ostali su odlučili da sreću okušaju na drugim kontinentima. Bivši trener Crvene zvezde Vladan Milojević je nedavno preuzeo Šangaj Šenhua, Milan Ristić radi u Ćingdao Haimiju, dok je Dejan Đurđević selektor omladinske selekcije Kine (U19).

Najviše uspeha Srbi imaju na Bliskom istoku. U Emiratima su Vladimir Ivić (Al Ain) i Miloš Milojević (Al Nasr), a Vuk Rašović (Al Tavon) i Aleksandar Rogić (pomoćnik u Al Nasru) rade u Saudijskoj Arabiji.

Zanimljivo, Ranko Popović se vratio u Japan i sada je šef stručnog štaba Kjoto Sanga, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama probio Marko Mitrović i vodi Nju Ingland.

Nažalost, mnogo je veći broj naših stručnjaka koji su trenutno bez angažmana. Pre svega, nekadašnji selektori srpske reprezentacije - Dragan Stojković Piksi, Slavoljub Muslin, Ljubiša Tumbaković, Mladen Krstajić, Ljubinko Drulović...

Tu su i nekadašnji kormilari najvećih srpskih klubova Crvene zvezde i Partizana poput Dejana Stankovića, Sava Miloševića, Aleksandra Jankovića, Igora Duljaja, Miroslava Đukića, Nenada Lalatovića, Vladimira Vermezovića, Gorana Stevanovića, Zorana Milinkovića, Nenada Sakića, Ilije Stolice...

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Dragan Stojković Piksi

Na kraju, u grupu nezaposlenih u ovom momentu spadaju i Žarko Lazetić, Goran Đorović, Milovan Rajevac, Miroslav Tanjga, Aleksandar Vuković, Dragomir Okuka, Milan Rastavac, Aleksandar Ranković, Nebojša Vignjević...

GDE DANAS RADE SRPSKI TRENERI

Marko Nikolić - AEK Atina

Slaviša Jokanović - Bazel

Ivan Jovanović - Grčka

Kosta Runjaić - Udineze

Vuk Rašović - Al Tavon

Aleksandar Stanojević - Karagumruk

Vladan Milojević - Šangaj Šenhua

Vladimir Ivić - Al Ain

Miloš Milojević - Al Nasr

Ratko Dostanić - Slavija Sofija

Dejan Đurđević - Kina U19

Srđan Blagojević - Akron

Milan Ristić - Ćingdao Haimi

Ivan Gvozdenović - Elbasan

Ivan Vukomanović - Radomlje

Marko Mitrović - Nju Ingland

Ranko Popović - Kjoto Sanga

Aleksandar Rogić - Al Nasr pomoćnik

TRENUTNO BEZ ANGAŽMANA

Dragan Stojković Piksi

Dejan Stanković

Savo Milošević

Slavoljub Muslin

Ljubiša Tumbaković

Žarko Lazetić

Igor Duljaj

Aleksandar Janković

Goran Đorović

Nenad Sakić

Miroslav Đukić

Miroslav Tanjga

Mladen Krstajić

Aleksandar Vuković

Zoran Milinković

Dragomir Okuka

Goran Stevanović

Milan Rastavac

Milovan Rajevac

Dejan Govedarica

Siniša Gogić

Nenad Lalatović

Slobodan Krčmarević

Aleksandar Ranković

Milan Obradović

Ilija Stolica

Petar Vasiljević

Vladimir Vermezović

Aleksandar Veselinović

Nebojša Vignjević