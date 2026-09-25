NOVA GENERACIJA PODOFICIRA VOJSKE SRBIJE: Promovisani najmlađi vodnici u Pančevu

U KASARNI "Narodni heroj Stevica Jovanović" u Pančevu danas je održana vojna svečanost povodom završetka školovanja slušalaca 4. klase Kursa za podoficire i njihove promocije u prvi podoficirski čin - čin vodnika.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vosjke Srbije

Novoproizvedenim vodnicima obratio se komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, koji je istakao da Vojska Srbije dobija novu generaciju podoficira spremnih da preuzmu odgovornost, vode ličnim primerom i budu čvrst oslonac svojim jedinicama i vojnicima, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Naglasio je da iza uspeha klase stoje trud i istrajnost slušalaca, rad njihovih instruktora i starešina i podrška porodica.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vosjke Srbije

- Podoficirski čin nije samo deo uniforme, on predstavlja poverenje, poverenje da ćete biti oslonac svojim vojnicima, da ćete ih obučavati, usmeravati i vaspitavati, da ćete od njih tražiti disciplinu, ali i da ćete sopstvenim primerom pokazati šta ta disciplina znači -poručio je general Zlatković. Na svečanosti su uručene i nagrade najuspešnijim slušaocima.

Prvi u rangu je vodnik Marko Marjanović, dok su drugi i treći u rangu vodnici Nikola Mitrović i Maja Dinić.

Odlukom načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, nagrađeni su podoficirskim tesacima, koje im je uručio komandant Komande za obuku. Obraćajući se u ime klase, vodnik Marko Marjanović istakao je da su tokom kursa, uz znanja i vojničke veštine, naučili koliko su za vojnički poziv važni zajedništvo, međusobno poverenje i lični primer starešine.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vosjke Srbije

Zahvalio je svima koji su im pružali podršku i naglasio da sa školovanja nose prijateljstva i iskustva, ali i obavezu da sve naučeno dostojno primene u profesionalnoj vojnoj službi.

- Neka nam čast bude temelj, disciplina oslonac, znanje snaga, a zajedništvo štit, jer snagu vojske ne čini jedan čovek, već je čini svaki čovek u njenom stroju - poručio je prvi u rangu. Kurs za podoficire za kandidate iz građanstva traje šest meseci i obuhvata tri modula.

Vojničku obuku slušaoci su realizovali u Centru za obuku i usavršavanje podoficira "Narednik Milunka Savić" u Pančevu, a individualnu i specijalističku obuku u centrima za obuku i jedinicama Vojske Srbije.

Osposobljavali su se za rukovanje naoružanjem, sredstvima i opremom, kao i za obavljanje početnih komandirskih i instruktorskih dužnosti u okviru svojih rodova i službi.

Svečanosti su prisustvovali vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za budžet i finansije Goran Momčilović, članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predstavnici jedinica Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve i lokalne samouprave, kao i rodbina i prijatelji najmlađih podoficira.