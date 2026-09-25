Ekonomija

OGLASILI SE IZ PIO FONDA: Za ove penzionere u Srbiji nova uplata stiže za tačno nedelju dana

В. Н.

25. 09. 2026. u 16:03

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IZ PIO fonda su se upravo oglasili sa najnovijim informacijama. Oni su jutros na zvaničnom sajtu objavili kalendar isplata penzija za septembar, a sada su ove informacije podelili i sa pratiocima na Instagramu.

ОГЛАСИЛИ СЕ ИЗ ПИО ФОНДА: За ове пензионере у Србији нова уплата стиже за тачно недељу дана

Foto: Novosti

Kako su naveli, isplata septembarskih penzija počinje za tačno nedelju dana, odnosno 2. oktobra, i to za penzionere iz kategorije "samostalne delatnosti".

Podela penzija se nastavlja četiri dana kasnije, odnosno 6. oktobra, kada će svoje penzije dobiti svi vojni i poljoprivredni penzioneri.

Kao i obično, svoje penzije će najduže čekati penzioneri iz kategorije "zaposleni" koji će svoj novac dobiti 10. i 12. oktobra.

Ovo je detaljan kalendar isplate penzija za septembar 2026:

(Espreso)

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