OGLASILI SE IZ PIO FONDA: Za ove penzionere u Srbiji nova uplata stiže za tačno nedelju dana
IZ PIO fonda su se upravo oglasili sa najnovijim informacijama. Oni su jutros na zvaničnom sajtu objavili kalendar isplata penzija za septembar, a sada su ove informacije podelili i sa pratiocima na Instagramu.
Kako su naveli, isplata septembarskih penzija počinje za tačno nedelju dana, odnosno 2. oktobra, i to za penzionere iz kategorije "samostalne delatnosti".
Podela penzija se nastavlja četiri dana kasnije, odnosno 6. oktobra, kada će svoje penzije dobiti svi vojni i poljoprivredni penzioneri.
Kao i obično, svoje penzije će najduže čekati penzioneri iz kategorije "zaposleni" koji će svoj novac dobiti 10. i 12. oktobra.
Ovo je detaljan kalendar isplate penzija za septembar 2026:
(Espreso)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MESEČNA POMOĆ OD 65.000 DINARA: Šta sve uz nju ide i ko može da je dobije?
25. 09. 2026. u 13:48
NIJE LEGLO 6.000 DINARA? Evo šta treba da uradite i vidite gde je problem
25. 09. 2026. u 13:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)