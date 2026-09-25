OGLASILI SE IZ PIO FONDA: Za ove penzionere u Srbiji nova uplata stiže za tačno nedelju dana

IZ PIO fonda su se upravo oglasili sa najnovijim informacijama. Oni su jutros na zvaničnom sajtu objavili kalendar isplata penzija za septembar, a sada su ove informacije podelili i sa pratiocima na Instagramu.

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Kako su naveli, isplata septembarskih penzija počinje za tačno nedelju dana, odnosno 2. oktobra, i to za penzionere iz kategorije "samostalne delatnosti".

Podela penzija se nastavlja četiri dana kasnije, odnosno 6. oktobra, kada će svoje penzije dobiti svi vojni i poljoprivredni penzioneri.

Kao i obično, svoje penzije će najduže čekati penzioneri iz kategorije "zaposleni" koji će svoj novac dobiti 10. i 12. oktobra.

Ovo je detaljan kalendar isplate penzija za septembar 2026:

(Espreso)