BLOKADERI PONOVO U SVOM STILU: Pukli u debati, pa se vraćaju na teren mržnje i uvreda (FOTO)

STUDENTI Poljoprivrednog fakulteta u blokadi su se oglasili na svom Instagram nalogu i ponovo dokazali koliko su nemoćni u debati, odmah su se poslužili uvredama i niskim udarcima jer to je jedino, što znaju i mogu.

Foto: Z. Jovanović

Na zvaničnom nalogu sa plavom kvačicom na društvenoj mreži Iks ponovo su pokazali politiku mržnje, nasilja, vređanja, nepristojnosti.

- Na našoj listi doktori, na drugoj samo pacijenti - stoji u sramnoj objavi, na šta se nadovezao jedan blokader još gnusnijim uvredama:

- Ima i veterinara na Studenstoj listi, ali ima stoke i na onoj drugoj.

Foto: Printscreen

Nakon što ih je Ana Brnabić uništila u debati na N1, blokaderi sada hoće da se vrate na teren gde su najbolji - teren mržnje i toksičnih uvreda.