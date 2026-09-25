Politika

BLOKADERI PONOVO U SVOM STILU: Pukli u debati, pa se vraćaju na teren mržnje i uvreda (FOTO)

Novosti online

25. 09. 2026. u 18:23

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STUDENTI Poljoprivrednog fakulteta u blokadi su se oglasili na svom Instagram nalogu i ponovo dokazali koliko su nemoćni u debati, odmah su se poslužili uvredama i niskim udarcima jer to je jedino, što znaju i mogu.

БЛОКАДЕРИ ПОНОВО У СВОМ СТИЛУ: Пукли у дебати, па се враћају на терен мржње и увреда (ФОТО)

Foto: Z. Jovanović

Na zvaničnom nalogu sa plavom kvačicom na društvenoj mreži Iks ponovo su pokazali politiku mržnje, nasilja, vređanja, nepristojnosti.

- Na našoj listi doktori, na drugoj samo pacijenti - stoji u sramnoj objavi, na šta se nadovezao jedan blokader još gnusnijim uvredama:

- Ima i veterinara na Studenstoj listi, ali ima stoke i na onoj drugoj.

Foto: Printscreen

 

Nakon što ih je Ana Brnabić uništila u debati na N1, blokaderi sada hoće da se vrate na teren gde su najbolji - teren mržnje i toksičnih uvreda.

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