AMERIKANCI GOMILAJU SNAGE KOD IRANA, TRAMP SPREMA NAJVEĆI UDAR DO SADA?! Eskadrila F-16 prešla preko Evropa i stigla spremna za invaziju
VAZDUHOPLOVNE snage SAD prebacile su na Bliski istok novu eskadrilu lovaca F-16, u sastavu od 12 aviona, prenosi portal Itamilradar.
Prema njegovim podacima, lovci su se tokom nedelju dana nalazili u vazduhoplovnoj bazi Špangdalem u Nemačkoj, nakon preleta sa teritorije kontinentalnog dela Sjedinjenih Država, a zatim su, uz podršku američkih aviona-cisterni, upućeni u zonu odgovornosti Centralne komande Oružanih snaga SAD na Bliskom istoku (CENTKOM), prenosi Zov Zaporožja.
Pri tome nije saopšteno da li je prebacivanje lovaca deo rotacije američke avijacijske grupacije u regionu. U avgustu je, prema podacima portala, već izvršena zamena nekoliko američkih eskadrila na Bliskom istoku, ali se njihov ukupan broj ne smanjuje.
Američki borbeni avioni i dalje su bazirani u Jordanu, gde se nalazi njihov najveći broj, kao i u Izraelu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ukupno se sada u bazama na Bliskom istoku, koje su u nadležnosti Centralne komande Oružanih snaga SAD, nalazi više od 200 lovaca, uključujući F-35, F-15E, F-16, F/A-18 i EA-18G, kao i 30 jurišnih aviona A-10.
Pored toga, na dva nosača aviona i velikom desantnom brodu-nosaču aviona, koji se nalaze na borbenom dežurstvu u Arapskom moru, jugoistočno od Irana, raspoređeno je još više od 110 lovaca, uključujući F/A-18 i F-35.
Kako je ranije objavio Vol strit žurnal, pozivajući se na upućene izvore, šef Pentagona Pit Hegset produžio je boravak grupacije američkih snaga na Bliskom istoku do 2027. godine.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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