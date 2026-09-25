Fudbal

NEVIĐENA SRAMOTA U PRIŠTINI! Skandalozan potez bolesnika iz lažne države Kosovo, čeka se reakcija UEFA

М.П.

25. 09. 2026. u 06:15

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Fudbalska javnost na Balkanu ponovo je svedok sramnog mešanja politike i sporta tamo gde mu mesto nije.

НЕВИЂЕНА СРАМОТА У ПРИШТИНИ! Скандалозан потез болесника из лажне државе Косово, чека се реакција УЕФА

Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Napadač reprezentacije takozvanog Kosova, Vedat Murići, obeležio je minimalnu pobedu svog tima protiv Irske (1:0) u Ligi nacija ne sportskim umećem, već teškom provokacijom iz Prištine koja je opravdano podigla buru u regionu.

Murići je u 83. minutu postigao pobedonosni pogodak, a onda je umesto sportskog slavlja rešio da pošalje političku poruku podizanjem bele majice sa natpisom "Pravda za oslobodioce". Ova jasna aluzija i podrška terorističkoj OVK (Oslobodilačkoj vojsci Kosova) predstavlja otovorenu provokaciju usmerenu direktno prema Srbiji.

Ono što u celoj priči baca najružniju senku na ovaj sraman čin jeste činjenica da je Vedat Murići tokom svoje internacionalne karijere delio hleb, svlačionicu i uspehe upravo sa srpskim fudbalerima. Dok sada sa ponosom propagira organizaciju iza koje su ostali zločini, Murići svesno zaboravlja ljude koji su mu profesionalno pomagali na terenu.

Sergej Milinković Savić, Nemanja Radonjić, Predrag Rajković, Matija Nastasić... samo su neki od igrača sa kojima je ovaj provokator delio svlačionicu I dok su mu srpski igrači asistirali, pomagali da postiže golove i gradi milionske transfere, Murićiju nije smetalo njihovo poreklo. Danas, međutim, koristi zvanične UEFA utakmice za slanje poruka koje nemaju nikakve veze sa fer-plejom.

Srbija opravdano očekuje hitnu reakciju i oštru kaznu krovne fudbalske organizacije. Vreme je da se provokatorima jednom zauvek stane na put i da se pokaže da stadion ne može biti poligon za oživljavanje politike i prošlosti.

Ovde možete da pogledate kako je skandal u Prištini izgledao.
 

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