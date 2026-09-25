"KOŠTALA NAS JE 40-DNEVNA OPERACIJA" Putin priznao gubitke tokom leta, Ukrajinci ih opasno namučili, predsednik otvorio dušu novinarima
UKRAJINSKA 40-dnevna operacija dovela je do određenih gubitaka na ruskoj strani, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
- Kao što je takođe dobro poznato, u junu su (u Ukrajini – prim. aut.) objavili početak 40-dnevne operacije. To je dovelo do određenih gubitaka na našoj strani - rekao je predsednik Rusije novinarima.
Ranije je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila da pretnje Vladimira Zelenskog da će sprovesti 40-dnevnu operaciju protiv Rusije pokazuju, kako je navela, terorističku prirodu kijevskog režima.
Istovremeno je istakla da takva priroda Kijeva, prema njenim rečima, nije tajna ni za koga, uključujući njegove zapadne partnere. Kijevski režim, kako je ocenila Zaharova, ne može da ostvari pobedu na bojnom polju i zato pribegava različitim oblicima terorističkih aktivnosti.
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