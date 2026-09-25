Visio na džipu Bake Praseta, nije išao na EURO zbog nediscipline, sad je opet izbačen iz reprezentacije: Svi “gresi” Lazara Jovanovića

Problemi za Lazara Jovanovića se nastavljaju! Mladi fudbaler Udinezea izbačen je iz reprezentacije Srbije do 21 godine pred pripremne utakmice sa Irakom i Rusijom, pošto je selektor Zoran Bata Mirković odlučio da ga zbog nediscipline pošalje kući - o čemu smo već pisali.

FOTO: FSS

Jovanović je prethodno bio na spisku od 26 igrača koje je Mirković pozvao za septembarsko okupljanje, u okviru priprema za Evropsko prvenstvo 2027. godine, čiji će domaćini biti Srbija i Albanija. Fudbalski savez Srbije potvrdio je da su za ovaj period planirane dve utakmice protiv selekcije Iraka do 23 godine, kao i dva duela sa Rusijom.

Za sada nisu objavljeni detalji prekršaja zbog kojeg je Mirković odlučio da Jovanovića odstrani iz ekipe.

Ovo, međutim, nije prvi put da talentovani fudbaler ima problem disciplinske prirode u reprezentativnim selekcijama.

Jovanović je još 2023. godine, kao član kadetske reprezentacije Srbije, odstranjen sa spiska za Evropsko prvenstvo zbog nediscipline. Tadašnji selektor Aleksandar Luković doneo je odluku nakon incidenta u kojem je mladi fudbaler, prilikom izmene na utakmici, psovao trenere svog kluba. Vojvodina se tada oglasila i podržala odluku selektora, uz ocenu da takav gest ne priliči sportisti.

Jovanović je potom vraćen u reprezentaciju i nastavio je razvoj, a u međuvremenu je iz Vojvodine prešao u Crvenu zvezdu.

Ni period na Marakani nije prošao bez kontroverzi. U septembru 2024. godine, tada maloletni Jovanović našao se u centru pažnje zbog snimka sa jutjuberom Bakom Prasetom. Noć pred večiti derbi, Jovanović se tokom lajva zakačio za zadnji deo džipa i tako se vozio ulicama Beograda. Snimak je izazvao veliku pažnju javnosti, a slučaj nije ostao samo na društvenim mrežama. U Crvenoj zvezdi reagovali su razgovorima sa mladim fudbalerom, između ostalih i Zvezdan Terzić i Uroš Spajić.

Posle toga Jovanović je otišao na pozajmicu u OFK Beograd, gde je dobio veću minutažu i uspeo da se nametne, što mu je otvorilo vrata velikog transfera u Štutgart.

Crvena zvezda ga je potom prodala nemačkom klubu za pet miliona evra, uz mogućnost dodatne zarade kroz bonuse. Štutgart je početkom septembra ove godine potvrdio da Jovanović napušta klub i prelazi u italijanski Udineze. Za nemački klub odigrao je šest utakmica u svim takmičenjima.

Jovanović je sada član Udinezea, mada je malo falilo da se vrati na Marakanu. Naime, Zvezda ne htela da ga dovede prošle zime na pozajmicu, ali su odustali zbog navodne povrede koju je imao. Zvanične potvrde nije bilo, ali su nemački mediji pominjali da je povredio leđa tokom privatnog boks treninga.

Za Jovanovića je ovo novi ozbiljan udarac u karijeri koja je od samog početka praćena velikim očekivanjima, ali i nekoliko disciplinskih epizoda. Sada ostaje da se vidi kakve će posledice najnoviji slučaj imati na njegov status kod selektora Mirkovića.

Do sada za mladu reprezentaciju Srbije odigrao pet utakmica i postigao jedan gol.

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