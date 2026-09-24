"Mislim da su idioti svi...": Zverev zapušio svima usta zbog ove lepotice!
Nemački teniser dao brutalan odgovor na jedno pitanje.
Aktuelni šampion US Opena i Rolan Garosa, Aleksander Zverev našao se u delikatnoj situaciji pred učešće na Lejver kupu.
Trenutno drugi reket ATP liste bio je prinuđen da odgovori na pitanje o Triniti Rodman, izabranici Bena Šeltona, njegovog rivala u finalu poslednjeg Grend slema.
Cela priča je počela na "Flešingu", gde je Nemac posle trijumfa posebno pomenuo Triniti, koja je direktno sa svoje utakmice doputovala u Njujork da bi pružila podršku Amerikancu.
Njegove reči su na društvenim mrežama dobile i drugačiji kontekst, pa su pojedini komentari otišli na šalu da je nemački as tom prilikom flertovao sa Triniti.
Uoči početka Lejver kupa, novinar je na konferenciji za medije odlučio da "Saši" direktno postavi pitanje o celoj farsi.
- Triniti Rodman? - začudio se Zverev.
Olimpijski šampion iz Tokija, koji je u dugogodišnjoj vezi sa Sofijom Tomalom, bez dileme je odbacio mogućnost da je njegov komentar posle US opena imao tu nameru.
- Ne. Ne. Ne. Definitivno ne. Volim Bena, volim njegovog oca, volim celu njegovu porodicu. Triniti mi je veoma draga. Ne, mislim da su idioti svi koji misle da sam flertovao ili radio bilo šta slično - odgovorio je Zverev.
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