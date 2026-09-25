PRIŠTINO, STIDI SE! Ceo svet zanemeo pred bezobrazlukom lažne države Kosovo
U PRIŠTINI je ponovo došlo do neviđenog političkog i sportskog skandala koji je izazvao oštre reakcije javnosti širom Balkana.
Naime, tokom fudbalskog meča Liga nacija, stadion u Prištini pretvoren je u poprište sramne političke propagande, gde su navijači i pojedini fudbaleri javno pružili podršku nedavno osuđenim vođama terorističke OVK.
Dok čitav svet bruji o presudama za mučenja i zverska ubistva, u Prištini se oni slave kao heroji, zbog čega je javnost na društvenim mrežama s pravom poručila: "Prištino, stidi se!"
Fudbaler Vedat Murići šokirao je javnost kada je obukao majicu sa simbolima OVK i pobedu posvetio optuženim i osuđenim zločincima. Istovremeno, na tribinama je istaknuta skandalozna koreografija, dok u samom gradu već danima traju masovni protesti u kojima učestvuju i studenti, zahtevajući ukidanje suda u Hagu koji je osudio Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina robije.
"Ovu pobedu posvećujemo oslobodiocima i čelnicima OVK", izjavio je sramno Murići nakon utakmice, direktno pljujući u lice žrtvama.
Očekuje se hitna reakcija Evropske kuće fudbala (UEFA), koja ima nultu toleranciju na mešanje politike i sporta, a pogotovo na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Dok politička kriza i blokada institucija u Prištini traju mesecima, ekstremističke poruke sa stadiona prete da dodatno zapale ionako napetu situaciju na Kosovu i Metohiji.
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