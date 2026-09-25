SPORT POBEĐUJE: Otvoren 15. Sajam sporta na Adi Ciganliji (FOTO)

Pod sloganom „Sport pobeđuje“, danas je na Adi Ciganliji svečano otvoren 15. Sajam sporta, koji organizuju Sportski savez Srbije i Ministarstvo sporta. Sajam su otvorili predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj.

FOTO: SSS

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek poručio je da je jedan od najvažnijih ciljeva Sajma da sport približi svakom građaninu, a posebno deci, i pruži im priliku da pronađu disciplinu kojom žele da se bave.

- Sajam sporta nije samo mesto gde možemo da vidimo koliko sportova postoji. Ovo je mesto gde svako može da se oproba, pronađe nešto što voli i napravi prvi korak. Ne tražimo od svakog deteta da postane šampion. Želimo da svako dete dobije priliku da pronađe sport koji voli, jer svaki veliki rezultat počinje prvim korakom - poručio je Štefanek.

On je naglasio da će najveći uspeh Sajma biti upravo ako najmlađe podstakne da počnu da se bave sportom.

- Najlepši rezultat Sajma sporta biće kada jedno dete ode kući i kaže: "Mama, tata, ja želim sutra na trening." Ako se to dogodi, uradili smo mnogo - rekao je Štefanek.

Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj istakao je da pravi uspeh Sajma ne treba meriti samo brojem predstavljenih sportova, saveza, sportista, medalja i događaja, već pre svega njegovim uticajem na decu.

- Pravi uspeh ovog Sajma neće biti to koliko smo sportova danas predstavili, neće biti ni to koliko smo medalja, pehara ili fotografija pokazali. Pravi uspeh biće ako neko dete koje danas dođe kaže: 'Ovo želim da treniram.'

Kešelj je dodao da je upravo neposredan susret dece sa različitim sportskim disciplinama suština ove manifestacije.

- Ako se neko prvi put popne na sportsku spravu, uzme reket, loptu, sedne na ergometar, potrči, skoči ili proba neki sport za koji do danas nije ni znao da postoji, onda je ovaj Sajam uradio ono zbog čega se održava.

Tokom tri dana, do 27. septembra, posetioci na Adi Ciganliji imaju priliku da upoznaju i isprobaju više od 90 sportova, druže se sa sportistima i trenerima i na jednom mestu upoznaju bogatstvo sportskog života Srbije. Ulaz na Sajam sporta je slobodan.