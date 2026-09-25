BERNAM SE PRIPREMA ZA SUSRET SA MERCOM: Uskoro prva poseta Nemačkoj od kako je postao premijer
BRITANSKI premijer Endi Bernam priprema se za put u Berlin početkom oktobra radi razgovora sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, navela su dva upućena izvora, prenosi danas briselski portal Politiko.
Kako se navodi, ovo će biti Bernamova prva poseta Nemačkoj otkako je u julu preuzeo dužnost premijera i pružiće priliku dvojici lidera da se sastanu u trenutku kada nova britanska vlada nastoji da ojača odnose sa jednim od svojih najvažnijih evropskih partnera.
Dauning strit, kao i kabinet nemačkog kancelara odbili su da komentarišu ovu informaciju.
Bernam je stupio na dužnost 20. jula, zamenivši Kira Starmera, čija se vlada suočila sa sve većim pritiskom nakon izbornih poraza, unutrašnjih sukoba u Laburističkoj partiji i slabe podrške javnosti.
Starmerov odlazak označio je kraj turbulentnog perioda njegovog mandata, tokom kojeg su domaći politički problemi sve više zaokupljali pažnju njegove vlade.
Do promene na čelu vlade došlo je manje od godinu dana nakon što su Starmer i Merc uložili značajne napore da približe Britaniju i Nemačku.
Dve vlade su u julu 2025. godine potpisale Kensingtonski sporazum kojim su utvrđeni planovi za tešnju saradnju u oblastima odbrane i bezbednosti, ekonomskih veza, saobraćaja i migracija.
Bernam će se sastati sa predstavnicima nemačke vlade koja se suočava sa značajnim pritiskom u zemlji nakon rasta podrške desničarskoj Alternativi za Nemačku (AfD), dodaje Politiko.
(Tanjug)
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