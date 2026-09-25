NOVO ZLATO ZA SRPSKI BOKS! Posle Sare i Kristina Kuluhova popela se na krov Evrope!!
Kristina Kuluhova ponovo na evropskom tronu!
Srpska bokserka Kristina Kuluhova osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 60 kilograma, nakon što je u finalu savladala reprezentativku Francuske Stelin Grosi.
Reprezentativka Srbije još jednom je pokazala zašto pripada samom vrhu evropskog boksa. Od prvog zvona nametnula je svoj ritam, bila precizna, brza i sigurna, a sjajnom partijom stigla je do velikog trijumfa i novog evropskog zlata.
Kuluhova je tako odbranila titulu prvakinje Evrope koju je osvojila u Beogradu 2024. godine i još jednom potvrdila svoje mesto na bokserskom vrhu Starog kontinenta.
Posle dominantnog nastupa u polufinalu protiv Donjete Sadiku, Kristina je u finalu napravila još jedan veliki korak i stigla do najvrednijeg odličja.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SELEKTOR SRBIJE PRIHVATA ODGOVORNOST: Paunović objasnio zašto je izveo tim....
25. 09. 2026. u 00:10
ŠTA MU BI? Evo šta je Srbin na klupi Grčke uradio nakon gola za pobedu
25. 09. 2026. u 08:45
Srbija kao šampion ne ide na Olimpijske igre!
25. 09. 2026. u 09:55
PRIŠTINO, STIDI SE! Ceo svet zanemeo pred bezobrazlukom lažne države Kosovo
25. 09. 2026. u 07:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)