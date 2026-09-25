Ostali sportovi

NOVO ZLATO ZA SRPSKI BOKS! Posle Sare i Kristina Kuluhova popela se na krov Evrope!!

Новости онлине/С.С.

25. 09. 2026. u 17:36

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Kristina Kuluhova ponovo na evropskom tronu!

НОВО ЗЛАТО ЗА СРПСКИ БОКС! После Саре и Кристина Кулухова попела се на кров Европе!!

Foto: D. Milenkovic/SBS

Srpska bokserka Kristina Kuluhova osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 60 kilograma, nakon što je u finalu savladala reprezentativku Francuske Stelin Grosi.

Reprezentativka Srbije još jednom je pokazala zašto pripada samom vrhu evropskog boksa. Od prvog zvona nametnula je svoj ritam, bila precizna, brza i sigurna, a sjajnom partijom stigla je do velikog trijumfa i novog evropskog zlata.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Kuluhova je tako odbranila titulu prvakinje Evrope koju je osvojila u Beogradu 2024. godine i još jednom potvrdila svoje mesto na bokserskom vrhu Starog kontinenta.

Posle dominantnog nastupa u polufinalu protiv Donjete Sadiku, Kristina je u finalu napravila još jedan veliki korak i stigla do najvrednijeg odličja.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha