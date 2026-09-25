NOVO ZLATO ZA SRPSKI BOKS! Posle Sare i Kristina Kuluhova popela se na krov Evrope!!

Kristina Kuluhova ponovo na evropskom tronu!

Foto: D. Milenkovic/SBS

Srpska bokserka Kristina Kuluhova osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 60 kilograma, nakon što je u finalu savladala reprezentativku Francuske Stelin Grosi.

Reprezentativka Srbije još jednom je pokazala zašto pripada samom vrhu evropskog boksa. Od prvog zvona nametnula je svoj ritam, bila precizna, brza i sigurna, a sjajnom partijom stigla je do velikog trijumfa i novog evropskog zlata.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Kuluhova je tako odbranila titulu prvakinje Evrope koju je osvojila u Beogradu 2024. godine i još jednom potvrdila svoje mesto na bokserskom vrhu Starog kontinenta.

Posle dominantnog nastupa u polufinalu protiv Donjete Sadiku, Kristina je u finalu napravila još jedan veliki korak i stigla do najvrednijeg odličja.

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