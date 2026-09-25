SIGNAL NAKON RUKOVANJA SA ZELENSKIM MALO KOME ZAPAO ZA OKO: Tramp pokazao "V", a evo šta to znači (VIDEO)

U Ukrajini su obratili pažnju na neobičan gest koji je predsednik SAD Donald Tramp napravio nakon rukovanja sa Vladimirom Zelenskim tokom Generalne skupštine UN u Njujorku.

white house/yt/ria novosti

Snimak susreta objavljen je na zvaničnom nalogu Bele kuće na Jutjubu.

Na snimku se vidi kako je, nakon rukovanja sa Vladimirom Zelenskim, Donald Tramp spustio ruku i pokazao gest „V“, usmerivši prste nadole. Taj prizor je odmah izazvao brojna tumačenja na internetu. Ukrajinski list „Telegraf“ ponudio je nekoliko mogućih tumačenja Trampovog gesta: šifrovani signal obezbeđenju ili organizatorima događaja, varijaciju znaka „V“, koji se povezuje sa dominacijom i nadmoći, pa čak i „bajkerski pozdrav koji predstavlja želju za bezbednim putovanjem“. Takođe je navedena mogućnost da je reč o slučajnom pokretu rukom nakon rukovanja, uz zaključak da se pouzdano ne može utvrditi šta je gest značio.

Sastanak Zelenskog i Trampa održan je u utorak na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku. Tokom kratkog obraćanja novinarima uoči zatvorenog dela sastanka, američki predsednik je preuzeo inicijativu i nije dozvolio Zelenskom da odgovori ni na jedno pitanje novinara. Zelenski je uspeo samo da izrazi zahvalnost američkoj strani i izjavi da želi da se sukob okonča pre zime. Zatvoreni deo sastanka trajao je oko 40 minuta.

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