Fudbal

Fudbaler uhvaćen sa 14 kilograma droge, oba roditelja mu rade u policiji

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 09. 2026. u 17:17

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Фудбалер ухваћен са 14 килограма дроге, оба родитеља му раде у полицији

Foto: MUP

Muškarac kog je policija zaustavila u utorak na auto-putu, kada je pronađeno 14 kilograma marihuane, 26-godišnji je fudbaler iz Zagreba, prenosi Indeks. 

Da stvar bude još bizarnija, oba njegova roditelja zaposlena su u policiji. Otac mu je rukovodilac Službe za prevencije u jednoj od policijskih uprava. 

Identitet mu nije objavljen, ali se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i promet droga. 

Granična policija u Vrgorcu zaustavila je mercedes 22. septembra popodne tokom konktrole vozila policajci su gepeku uočili dve sportske torbe. 

Njegov automobil prevežen je u policijsku stanicu, a potom je uz nalog obavljen pretres. 

U torbama je pronađeno 20 paketa ukupne težine 13 kilograma i 848 grama. 

Kako policija navodi, droga je bila namenjena daljoj prodaji. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, on je priveden policijskom nadzorniku. 

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