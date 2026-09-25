Fudbaler uhvaćen sa 14 kilograma droge, oba roditelja mu rade u policiji

Neverovatna priča stiže iz regiona!

Foto: MUP

Muškarac kog je policija zaustavila u utorak na auto-putu, kada je pronađeno 14 kilograma marihuane, 26-godišnji je fudbaler iz Zagreba, prenosi Indeks.

Da stvar bude još bizarnija, oba njegova roditelja zaposlena su u policiji. Otac mu je rukovodilac Službe za prevencije u jednoj od policijskih uprava.

Identitet mu nije objavljen, ali se sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i promet droga.

Granična policija u Vrgorcu zaustavila je mercedes 22. septembra popodne tokom konktrole vozila policajci su gepeku uočili dve sportske torbe.

Njegov automobil prevežen je u policijsku stanicu, a potom je uz nalog obavljen pretres.

U torbama je pronađeno 20 paketa ukupne težine 13 kilograma i 848 grama.

Kako policija navodi, droga je bila namenjena daljoj prodaji. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, on je priveden policijskom nadzorniku.