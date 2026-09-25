Velika čast i odgovornost: Rafinja uzeo broj 10 od Nejmara i stao rame uz rame sa legendama Brazila
NEJMAR se posle Svetskog prvenstva oprostio od reprezentacije Brazila. Samim tim je dres sa brojem 10 postao slobodan.
Od ovog petka on je u vlasništvu Rafinje, fudbalera Barselone i verovatno najboljeg igrača ove južnoameričke selekcije.
Sad je velika odgovornost na sjajnom napadaču, s obzirom na to da su dres sa ovim brojem nosili velikani poput Ronaldinja, Rivalda, Zika...
Rafinja je prvu utakmicu sa desetkom na leđima odigrao protiv Australije (1:1) i bio je asistent kod gola koji je postigao Rajan.
Zvezda Barselone je do sada odigrala 42 utakmice za pomenutu reprezentaciju i 11 puta se upisao u strelce.
Rafinja je nestvarno otvorio ovu sezonu. U svim takmičenjima je upisao osam nastupa, ostvario je učinak od 14 golova i tri asistencije.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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