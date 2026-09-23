SRBIJO, RADUJ SE! Sara Ćirković iskovala medalju u finalu pre finala! Pala i šampionka Turske!
Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se danas u polufinale Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma.
Kakva borba, kakva pobeda i kakav podvig Sare Ćirković! Najtrofejnija srpska bokserka plasirala se u polufinale seniorskog Evropskog prvenstva u Sofiji, pošto je u spektakularnom četvrtfinalu savladala Turkinju Buse Naz Čakiroglu rezultatom 3:2.
Od samog žreba bilo je jasno da ovaj duel privlači posebnu pažnju, a ono što se očekivalo – dobili smo u ringu. Ćirković i Čakiroglu priredile su meč dostojan završnice šampionata, a stručnjaci i treneri gotovo jednoglasno su ga ocenili kao „finale pre finala“.
U izuzetno neizvesnoj borbi odlučivale su nijanse, ali je srpska reprezentativka pokazala ogromnu mentalnu snagu, kvalitet i karakter kada je bilo najpotrebnije. Posle velike borbe, odluka sudija pripala je Sari – 3:2!
To nije samo pobeda u jednom meču. To je pobeda protiv jedne od najkvalitetnijih bokserki na prvenstvu i potvrda da Ćirković s punim pravom pripada samom evropskom vrhu.
Sara je ovim trijumfom već obezbedila najmanje bronzanu medalju, ali se srpska šampionka tu neće zaustaviti.
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Jedno je sigurno: posle onoga što je pokazala u četvrtfinalu, cela Srbija sa velikim očekivanjima čeka novi Sarin izlazak u ring. Do finala je ostao još samo jedan korak.
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