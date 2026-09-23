Košarka

Posle dobre, zvezdaši dobili i lošu vest: Navaro objavio ko ne igra protiv Žalgirisa!

Новости онлине/С.С.

23. 09. 2026. u 13:31

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Crveno-beli protiv Litvanaca otvaraju sezonu u Evroligi.

После добре, звездаши добили и лошу вест: Наваро објавио ко не игра против Жалгириса!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tokom dana stigla je informacija da će Semi Odželej biti u konkurenciji za meč sa Žalgirisom, kojim Zvezda započinje evroligašku sezonu.

Međutim, trener Ibon Navaro otkrio je da neće moći da računa na sve raspoložive snage:

Španac će, ipak, imati kvalitetan sastav da se suprotstavi favorizovanim Litvancima, od ovog leta pojačanim za prekaljenog Jonasa Valančunasa. 

- Semi Odželej će biti spreman za igru. Đurišić još nije trenirao sa ekipom, tako da neće igrati - rekao Navaro pred "vatreno krštenje" u Beogradskoj areni.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tekst potpisa

Na pitanje kada se očekuje povratak Nikole Đurišića, španski stručnjak je izjavio:

- Ne znam. I dalje radi na rehabilitaciji, tako da još nemamo konkretan datum kada bismo mogli da ga ponovo vidimo na terenu. Kada završi tretmane sa lekarima i fizioterapeutima, počećemo sa sledećom fazom rehabilitacije, a onda će postepeno početi da radi sa ekipom. - zaključio je Ibon Navaro.

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