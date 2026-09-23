Hitno se oglasali iz Crvene zvezde! Zbog načina vođenja ABA lige grme sa Malog Kalemegdana

Nekoliko učesnika ABA lige, među njima i Crvena zvezda, izdali su saopštenje uoči početka ABA lige.

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Zvezda, Mega, Igokea, Krka i Zadar, suvlasnici takmičenja, dotakli su se krize u vezi sa sudijama regionalnog takmičenja.

Konkurs za sudije zaoštrio je odnose arbitara i rukovodstva lige, a nije nemoguće da dođe i do odlaganja prvog kola.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"KK Crvena zvezda, KK Mega, KK Igokea, KK Krka i KK Zadar obraćaju se klubovima, košarkaškoj javnosti i svim partnerima ABA lige povodom situacije sa sudijama i ozbiljne krize u kojoj se Liga našla neposredno pred početak takmičenja.

Smatramo da je neophodno jasno utvrditi odgovornost za stanje do kojeg je došlo.

Odgovornost za trenutnu situaciju ne može se prebacivati na klubove koji nisu učestvovali u donošenju odluka koje su do nje dovele, niti na sudije koje su godinama nosile jedan od najvažnijih segmenata takmičenja.

Smatramo da odgovornost snose Predsedništvo ABA lige, koje čine Partizan, Budućnost i Cedevita Olimpija, kao i dosadašnji menadžment Lige koji je učestvovao u vođenju ovog procesa. Posebno naglašavamo da se ova ocena ne odnosi na novoizabranog sportskog direktora i komesara za suđenje ABA lige, koji nisu učestvovali u procesima i odlukama koje su prethodile sadašnjoj situaciji.

Mesecima upozoravamo da se ključna pitanja za funkcionisanje ABA lige ne mogu rešavati bez potpune transparentnosti prema vlasnicima i bez poštovanja nadležnosti organa Lige.

Umesto toga, Predsedništvo je u više navrata preuzimalo na sebe donošenje odluka za koje smatramo da ne spadaju u njegovu nadležnost, dok vlasnicima istovremeno nisu pravovremeno dostavljane informacije od suštinskog značaja za donošenje odluka.

Poslednji primer je sudijska lista. Na sastanku vlasnika održanom juče u 12 časova razgovaralo se o jednom od najvažnijih pitanja za predstojeću sezonu, a vlasnici u tom trenutku nisu imali na raspolaganju listu sudija prijavljenih za suđenje ABA lige. Ta lista klubovima je dostavljena tek nakon sastanka. Takav način vođenja Lige za nas je neprihvatljiv.

Posebno zabrinjava činjenica da su predstavnici klubova koji čine Predsedništvo iskazali protivljenje angažovanju sudija koji istovremeno sude Evroligu. Smatramo da je takav pristup potpuno suprotan sportskom interesu ABA lige.

Ne postoji racionalan razlog da ABA liga sama sebe lišava sudija koji svojim kvalitetom, iskustvom i referencama ispunjavaju standarde najvišeg evropskog klupskog takmičenja. Ako imamo mogućnost da utakmice ABA lige sude najbolje i najiskusnije sudije iz regiona, uključujući sudije koje redovno sude Evroligu, interes ABA lige mora biti da takve sudije zadrži. ABA liga ne sme da ide unazad.

Ne prihvatamo koncept u kojem se, zbog odluka malog broja ljudi ili klubova, snižava kvalitet suđenja, ugrožava regularnost takmičenja i rizikuje kredibilitet koji je Liga gradila godinama. Nakon uvida u listu novih prijavljenih sudija, smatramo da ona u ovom trenutku ne može predstavljati adekvatnu zamenu za sudijski kadar koji je prethodnih sezona sudio ABA ligu. Ne dovodeći u pitanje bilo čiji lični integritet ili potencijal, iskustvo i reference značajnog broja prijavljenih kandidata nisu na nivou koji ovakvo takmičenje zahteva.

Klubovi ulažu desetine miliona evra u ekipe, stručne štabove, infrastrukturu i organizaciju. ABA liga okuplja klubove koji nastupaju u Evroligi, Evrokupu i drugim evropskim takmičenjima. U takvom takmičenju kvalitet sudijske organizacije ne može biti predmet eksperimenta.

Zbog svega navedenog, KK Crvena zvezda, KK Mega, KK Igokea, KK Krka i KK Zadar jasno se distanciraju od načina na koji su Predsedništvo i dosadašnji menadžment ABA lige vodili proces koji je doveo do sadašnje situacije.

Odluke koje su dovele do ovog problema nisu donesene u naše ime i za njihove posledice ne možemo prihvatiti odgovornost.

Istovremeno, smatramo da još uvek postoji mogućnost da se problem reši brzo, odgovorno i u interesu ABA lige.

Dopis 63 sudije koje su do sada sudile ABA ligu predstavlja otvorena vrata za razgovor i dogovor. Tu priliku ne smemo propustiti.

Zbog toga zahtevamo da se već sutra, bez bilo kakvog daljeg odlaganja, organizuje sastanak svih 12 vlasnika ABA lige sa sudijama koje su do sada sudile takmičenje.

Na tom sastanku moraju biti prisutni svi vlasnici. Ne Predsedništvo u ime vlasnika. Ne pojedini klubovi u ime Lige. Ne menadžment bez vlasnika. Svih 12 vlasnika za istim stolom sa sudijama.

Cilj tog sastanka mora biti jasan: da se otvoreno iznesu svi problemi, zahtevi i nesporazumi, da se utvrdi šta je potrebno da bi se postojeća situacija prevazišla i da se postigne konačan dogovor koji će omogućiti početak ABA lige sa najboljim raspoloživim sudijama i uz standard suđenja koji ovo takmičenje zaslužuje.

Ne sme postojati interes bilo kog pojedinca, organa ili kluba koji je važniji od interesa ABA lige. U pitanju više nije samo sudijska organizacija. U pitanju su regularnost, sportski integritet, kvalitet i kredibilitet celog takmičenja.

Kao vlasnici ABA lige imamo obavezu da reagujemo pre nego što posledice postanu nepopravljive.

Zato očekujemo da se sastanak sa sudijama zakaže odmah i da vlasnici ABA lige preuzmu odgovornost koja im pripada", piše u saopštenju.