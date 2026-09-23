Vladimir Vanja Grbić hitno primljen u bolnicu!

Legendarni srpski odbojkaš i član odbojkaške Kuće slavnih, Vladimir Vanja Grbić, hitno je operisan na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ nakon što mu je tokom rutinskog lekarskog pregleda otkriveno kritično začepljenje krvnih sudova.

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Brzom i profesionalnom reakcijom medicinskog tima na čelu sa doktorom Bojićem, osvajaču olimpijskog zlata urađena je koronarografija, nakon čega su mu ugrađeni jedan stent i jedan balončić.

Pregledom je utvrđeno da je jedna koronarna arterija bila začepljena čak 99%, dok je druga bila neprohodna 70%, čime je, prema rečima samog sportiste, infarkt za dlaku izbegnut.

Nakon uspešne intervencije, Grbić se oglasio direktno iz bolničke postelje putem svojih društvenih mreža kako bi umirio javnost, ali i poslao snažnu poruku u svom prepoznatljivom, borbenom stilu.

On je uz fotografiju iz bolnice potvrdio da se oseća dobro i našalio se na račun svoje genetike, istakavši da „srčani Grbići ipak moraju da se paze“. Zahvalio se kompletnom stručnom timu koji je sprečio najgori ishod i poručio da se odmah vraća svojim svakodnevnim obavezama i to „na 101%“, jer za njega predaja nikada nije bila opcija.

Ova vest duboko je potresla, ali i podigla na noge domaću javnost, s obzirom na to da je Vladimir Grbić jedno od najvećih imena u istoriji srpskog sporta.

Pored istorijskog zlata na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine i bronze u Atlanti 1996, Grbić je sa reprezentacijom osvojio i titulu evropskog šampiona 2001. godine, svetsko srebro 1998, kao i niz drugih odličja koja su ga zauvek upisala u sportske anale. Poruke podrške i želje za brz oporavak legendarnom asu pristižu iz celog sveta.





