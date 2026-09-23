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Terzić zagrmeo kao nikad: "Katastrofa"!

Новости онлине/С.С.

23. 09. 2026. u 13:18

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Selektor odbojkašica Srbije progovorio o incidentu na Evropskom prvenstvu.

Терзић загрмео као никад: Катастрофа!

Foto Nikola Skenderija

Imao je Zoran Terzić tokom prethodnog šampionata Evrope, na kome su njegove izabranice osvojile bronzanu medalju, jednu izjavu koja je naišla na negodovanje.

To je najviše uvredilo Italijane i Turke, gde trofejni stručnjak radi.

- Uvredili su se ne baš pametni ljudi. Nisam rekao ništa posebno. Što se Italije tiče, rekao sam da nemaju primače kakve su imali ranije. Rinijeri, Pičinini, Del Kore i Kostagrande bile su veoma, veoma dobre igračice. Sada takvih nema. I nije tako samo u Italiji. Isto je kod sva četiri polufinalista Evropskog prvenstva – Srbije, Italije, Turske i Poljske. To što su se uvredili – njihov je problem - rekao je Terzić za ruski "Bo Sport".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Osvrnuo se na kritike iz turskog tabora, naročito predsednika Odbojkaškog saveza ove države, Mehmeta Akifa Ustundaga.

"Sa Turskom je situacija još gora. Moje zamerke nisu bile upućene njima, već Međunarodnoj odbojkaškoj federaciji, koja je ranije dozvoljavala da se reprezentacija napravi od stranih igračica. A u Turskoj su sve shvatili lično. Ono što je potom rekao predsednik Turske odbojkaške federacije – to je jednostavno katastrofa", dodao je trofejni stručnjak.

Podsetimo, prvi čovek turske odbojke, Mehmet Akif Ustundag, poručio je srpskom treneru da ne bi trebalo da u budućnosti očekuje posao u toj državi, koja se okitila zlatnom medaljom.

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